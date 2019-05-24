الأب والابن معاً بفريق واحد

المصدر: دبي-عدنان الغربي

شهدت بطولة كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا مشاركة اللاعب السابق لنادي النصر منصور جميل مع ابنه جميل جنباً إلى جنب ضمن فريق فهود زعبيل.

ويعدّ جميل منصور أصغر لاعب ينضم إلى «عيال جميل» المعروفين في كرة قدم الصالات، وهم الأشقاء الأربعة منصور وصبري وعبد الكريم وسالم، وهم يلعبون جميعا ضمن فريق فهود زعبيل فيما يتولى شقيقهم سالم مهمّة التدريب.

سعادة

وعبر منصور عن سعادته باللعب إلى جانب ابنه في نفس الفريق، وقال: التحق ابني جميل بكرة قدم الصالات منذ عامين، وهو يتدرب معنا بفريق الظفرة، ومشاركته معنا في دورة ند الشبا بهدف اكتساب الخبرة في ظل المستويات العالية التي تقدمها جميع الفرق.

وبدأ منصور جميل الذي اعتزل في 2003 مسيرته لاعب كرة قدم العشبية في نادي النصر وانتقل بين عدة أندية مثل حتا ودبا الحصن ونادي دبي ورأس الخيمة، موضحاً أن عائلة جميل معروفة بممارستها لكرة قدم الصالات وأن عشقه لها جعله يستمر فيها بعد اعتزال نشاطه الكروي.

من جهته قال ابنه جميل إنه يمثل الجيل الجديد لـ«عيال جميل» في كرة قدم الصالات، معرباً عن أمله في تحقيق مسيرة حافلة كوالده الذي يعتبره مثله الأعلى في هذه اللعبة، وقال: أحاول الاستفادة من تجربة والدي والتعلم منه خاصة أن مع تقدمه في السنّ يصبح أكثر خبرة، واعتبر نفسي محظوظاً باللعب إلى جانب والدي وأعمامي بفريق واحد.