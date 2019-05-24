الحنطوبي: ما فعلناه لا يصدق

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أكد حسن عـلي الحنطوبي حارس مرمى فريق فهود زعبيل، أنه رغم تأخر فريقه بخماسية نظيفة آخر ربع ساعة من الشوط الثاني، إلا أنه لم يفقد الأمل في العبور إلى المباراة النهائية، مشيراً إلى أن فريقه دخل الشوط الأول فاقداً للتركيز، بسبب ضغط المباريات، بعد المشاركة الناجحة في بطولة الشارقة، والتي حصل فيها على اللقب.

مشيراً إلى أن فهود زعبيل كان تعرض للسيناريو نفسه في المباراة الأولى، لكنه لم ينجح في العودة، وخسر من المدرسة السعودية للسياقة، وقال: ما فعلناه في المباراة أمر لا يصدق، لقد تأهلنا بمعجزة، والعودة من بعيد في أقل من ربع ساعة بعد التأخر بخماسية، يؤكد معدن الفريق وقوة شخصيته.

وأضاف: طبقنا طريقة «الباور بلاي» بشكل صحيح، وهو الأمر الذي ساعدنا على تدارك تأخرنا في النتيجة، وبدأنا نتقدم، ومع كل هدف كان الأمل يزداد، في المقابل تنخفض معنويات لاعبي الفريق المنافس.

بطاقة تأهل

وأوضح الحنطوبي أنه شعر أن بطاقة التأهل أصبحت قريبة جداً، بعد تسجيل الهدف الخامس، الذي كان عبارة عن ضربة قاضية لفريق شرطة دبي، قبل أقل من دقيقة من نهاية المباراة، وهو ما جعل كل زملائه ينزلون بثقلهم إلى الهجوم، وجاء الهدف السادس قبل ثوانٍ قليلة، لينقل المباراة إلى الوقت الإضافي.

وهذه المرة الثانية التي يصل فيها الحنطوبي إلى المباراة النهائية، بعد العام الماضي، ونجح في تسجيل هدفين في الدورة الحالية.