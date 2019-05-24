الكعبي: 23 عاماً من الاعتزاز بالبطولة الأكبر

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

وجّه الرياضيون من كل مكان بالدولة، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على الرعاية الكريمة من سموه لحفل افتتاح النسخة الـ 23 لبطولة زايد الرياضية، بفندق ونادي ضباط القوات المسلحة.

مؤكدين أن البطولة تمتلك زخماً كبيراً، وسمعة طيبة على المستوى المحلي والعالمي، يجبر الجميع على المشاركة من كل أنحاء العالم، بأكثر من 25 فريقاً من خارج الدولة.

وأكثر من 3200 رياضي من داخلها، وجذبت البطولة أكثر من 13000 مشاهد خلال منافسات النسخة الحالية، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة والعطاء المقدم من قبل القيادة الرشيدة للرياضة والرياضين في كل عام، يؤكد الاهتمام العميق الذي يوليه حكامنا لمصلحة المجتمع وأبنائه.

من جانبه، توجه الفريق الركن "م" محمد هلال الكعبي، بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على رعايته وتشريفه لفعاليات حفل افتتاح البطولة، مواصلة للدعم اللا محدود، والاهتمام الكبير الذي يوليه سموه للبطولة السنوية، كما أشاد الكعبي بالدور الريادي لمجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان.

مشيراً إلى أن استمرار البطولة 23 عاماً، جاء بالدعم المباشر والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لهذا القطاع، والذي أثمر عن نجاحات غير مسبوقة للبطولة، وتفاعل كبير من جانب الرياضيين والمجتمع في الدولة، والمشاركين من مختلف الجنسيات.

وأعرب الكعبي عن فخره واعتزازه باستمرار الحدث طيلة تلك الفترة، مبيناً أن ذلك يعد بحد ذاته إنجازاً يحرص النادي على ديمومته وتميزه، بعد أن استطاعت البطولة ترسيخ دورها الإيجابي، ومكانتها المرموقة في طليعة فعاليات رمضان المبارك، كواحدة من البطولات والتجمعات الرياضية الشبابية.

أرقام

وأضاف الكعبي: «تعتبر بطولة زايد الرياضية، التي يُنظّمها النادي، واحدة من الأحداث الرياضية الرائدة في الدولة، التي تقام خلال شهر رمضان، حيث تمّت استضافة حوالي 37320 رياضياً، و60750 من الجمهور حتى الآن، والأمر المُميّز في هذه البطولة، التي شهدت نجاحاً باهراً في النسخ الماضية، أنها تجمع بين العديد من الثقافات والجنسيات دون تمييز في اللون، الدين أو العرق.

وذلك وفقاً للإرث الخالد الذي تركه لنا الأب المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

والمتمثل بثقافة التسامح، التي تعتبر الأساس القوي للتراث الإماراتي الإنساني الراسخ، الذي يشجع على العمل والعيش وفقاً لأرقى المبادئ الإنسانية التي تشكل أساساً مُستداماً ومتيناً لمجتمع يرفل بالسعادة، المحبة، التآخي والتآلف بين الجميع، فما شاهدناه في هذه البطولة حتى الآن، يثلج الصدور، وهو عمل مميز من قبل الجميع، سواء على مستوى اللاعبين والمدربين والأجهزة الفنية.

فخر

من جهته، أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، أن رعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، كان له أكبر الأثر في النجاحات التي حققتها بطولة زايد الرياضية على مدار 23 عاماً.

معرباً عن فخره وفخر جميع الرياضيين بوجود بطولة زايد الرياضية، التي تعد بطولة أولمبية بمعنى الكلمة، في ظل الأهمية البالغة لمنافساتها ومكانتها على خريطة الأحداث الرياضية في المنطقة في شهر رمضان المبارك. وقال: «فخورون، ونعتز بما تحققه البطولة من إنجازات وتاريخ». مشيداً بحفل الافتتاح الرائع وموجهاً الشكر والتقدير للجنة العليا المنظمة، برئاسة الفريق محمد هلال الكعبي، على جهودها في تقديم بطولة مميزة.

اهتمام

بدوره، ثمّن عبد المحسن الدوسري الأمين العام للهيئة العامة للرياضة والشباب بالإنابة، دعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للبطولة، مؤكداً أن رعاية سموه المستمرة لها، كانت وراء النجاحات التي حققتها على مدار سنوات طويلة، بعد أن أصبحت علامة فارقة، ومسجلة ضمن الفعاليات والمهرجانات الرياضية الكبرى في شهر رمضان المبارك.

وقال: البطولة أكدت مكانتها المتفردة، كواحدة من أفضل وأقوى البطولات الرياضية في الشهر الفضيل على مستوى الإمارات بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وأشاد الدوسري بحفل الافتتاح، وتشريف سمو الشيخ منصور بن زايد، موجهاً الشكر للجنة المنظمة للبطولة، برئاسة الفرق "م" محمد هلال الكعبي، مؤكداً أنها تبذل جهوداً جبارة في العمل على تطوير البطولة.

مشاركة

تنطلق اليوم منافسات بطولة المواي تاي، التي تأتي ضمن بطولة زايد الرمضانية، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات من المقيمين بالدولة، بالإضافة إلى منتخبات مصر والعراق وفلسطين والأردن. وتقام اليوم 12 مباراة في اليوم الأول لمنافسات البطولة، التي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل. أبوظبي- البيان الرياضي