«الميهال» المصري يقدم أوراق اعتماده

المصدر: أبوظبي ــ لبيان الرياضي

قدم فريق الميهال المصري للكرة النسائية، بقيادة المدربة آمال فؤاد، أوراق اعتماده في البطولة، خلال مشاركته الأولى، حيث ظهر الفريق بمستوى طيب طوال منافسات البطولة، وحقق نتائج طيبة، بفضل جهود اللاعبات نصرة عيد عبد الملك وهالة المحمدي وأمنية محمود وميرفت فاروق وأميرة الرفاعي وسالي منصور وندى نصر وميرنا محسن.

وأكدت المدربة أمال فؤاد، أن المشاركة جاءت متميزة، ولعل قلة خبرة اللاعبات في أول مشاركة في تلك البطولة القوية، جعلتنا نكتفي بالمركز الرابع، ولكننا في المقابل، اكتسبنا ثقة كبيرة، بالاحتكاك القوي مع فرق تملك خبرة التعامل مع مثل تلك البطولات، وقالت هذه أول مشاركة لفريق مصري في بطولة زايد الرمضانية، ولا شك ستكون دافع لمزيد من الإجادة خلال البطولات المقبلة.