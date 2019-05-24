أدنوك يبدأ مشواره بالـ «خمسة»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

ضرب فريق أدنوك حامل لقب النسخة الأخيرة بقوة في مستهل مشاركته في منافسات خماسيات كرة القدم للرجال ضمن بطولة زايد الرياضية، بعدما حقق فوزاً كاسحاً على فريق إيه إس آر إس بخماسية نظيفة وذلك في أولى مواجهات المجموعة الرابعة من البطولة التي تستمر حتى 28 مايو الجاري ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق نقطتين عن ناشيونال ومجلس أبوظبي اللذين تعادلا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس. كما فاز فريق شرطة أبوظبي على فريق أكاديمية دراجون بهدفين مقابل هدف، فيما شهدت المواجهة الثانية فوز الظفرةعلى بنك أبوظبي التجاري 2 /‏‏ 1.

وفي المجموعة الثانية تخطى فريق مركز الدكتور فراس المدفعجية بهدفين نظيفين، كما فاز فريق فرسان أبوظبي بصعوبة على الأمن الهندسية بهدف دون رد.