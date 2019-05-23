خماسي منتخب الإمارات للسنوكر يتألق في بطولة مكتوم بن جمعة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حجز خماسي منتخبنا الوطني للسنوكر، محمد شهاب ومحمد الجوكر وخالد الكمالي وعبد الرحمن سيف وبدر عبيد، مقاعدهم في الدور ربع النهائي لبطولة الشيخ مكتوم بن جمعة آل مكتوم المفتوحة في نسختها الثانية التي تقام برعاية الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، في صالة نادي الاتحاد بالقوز، بعد فوزهم في مواجهات دور الـ 16 مساء أول من أمس، حيث فاز خالد الكمالي على مروان إبراهيم 4- 0، وبدر عبيد على راشد الشكيلي بنفس النتيجة، وعبد الرحمن سيف على محمد الشامسي 4- 0 أيضا، ومحمد الجوكر على راج كومار بنفس النتيجة، ومحمد شهاب على عادل محمد 4-2، كما انضم للمتأهلين الثلاثي محمود شهاب الذي فاز بصعوبة على روشان خان 4-3 ومحمد شريف بفوزه على احمد شهاب 4-3 أيضاً، والنجم البحريني حبيب صباح بفوزه على عبد الله العطار 4- 0.

وتشهد النسخة الثانية للبطولة مشاركة 48 لاعبا، حيث انطلقت البطولة بـ 37 لاعبا خاضوا الدور التمهيدي ابتداء من يوم الجمعة الخامس من رمضان وتم توزيعهم على 8 مجموعات، خاضوا 68 مباراة ضمن الدور الأول، وتأهل إلى الدور الثاني أول وثاني كل مجموعة بإجمالي 16 لاعبا وانضم لهم 16 لاعباً مصنفاً، ليخوضوا جميعا مرحلة دور الـ 32 التي أقيمت بنظام خروج الخاسر، وتستمر البطولة بهذا النظام حتى الختام يوم غدٍ الجمعة.