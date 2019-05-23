مربط دبي يفتتح الموسم الخارجي بالمركز الأول

المصدر: براغ- البيان الرياضي

سجل مربط دبي للخيول العربية، إنجازاً متميزاً بذهبيتين في افتتاح بطولات الموسم الخارجي، وذلك في بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربية، التي اختتم التاسع عشر من مايو الجاري، بالعاصمة التشيكية براغ، في أجواء تنافسية مثيرة، خاصة في الفئات الصغرى من الخيول الأصيلة، التي دفعت بها المرابط الدولية الكبرى، من أجل البحث عن طريق لها نحو العالمية، مع انطلاق الموسم الخارجي. ومكنت الثنائية الذهبية، مربط دبي من تصدر المركز الأول في البطولة.

وأشعلت المهرة «دي شعلة»، وهي من أحدث الإنتاج المحلي للمربط، من ماكينة الإنتاج العالمي المعاصر، الفحل «إف إيه إل رشيم»، والفرس العالمية العتيدة «إف تي شيلة»، بريق الذهب بين المهرات بعمر السنة في الحفل الختامي للبطولة.

وأكد الاستحقاق الذهبي للإنتاج المحلي لمربط دبي، المهر «دي شام»، وهو من الفحل الأسطوري للإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم»، والفرس العالمية «دي شهلا»، ابنة الفحل العالمي «مراج»، والفرس «إف تي شيلة»، وذلك عندما أحرز الميدالية الذهبية بين كوكبة من المهور الجميلة بعمر السنة، ليسجل بذلك مربط دبي للخيول العربية، صدارة ذهبية في بطولة براغ الدولية، متقدماً على المرابط المنافسة.

ومؤكداً سطوته الجمالية لأصالة إنتاجه المحلي في البطولات الدولية، ومنها بطولة براغ، التي تحتفظ للمربط بسجل ذهبي ناصع على مدى العشر سنوات الماضية، إلى حدود العام الماضي، حيث تألق بإحراز ذهبية وفضيتين، قبل أن يواصل اكتساح بطولات الموسم الخارجي الماضي، وصولاً إلى بطولة العالم، التي جدد فيها إنتاج الفحل العالمي رشيم موعده الذهبي، بوساطة المهر «دي سراج» للمرة الثانية.

ورسخ اللقبان الذهبيان في بطولة براغ الدولية، مكانة الإنتاج المحلي لمربط دبي للخيول العربية في المحافل الدولية، وتحديداً إنتاج الفحل إف إيه إل رشيم، منتج «دي شعلة» و«دي شام»، وعشرات الخيول البطلة، التي سطرت رصيدها المتميز في المواسم المحلية والخارجية، لا سيما خلال بطولات الموسم الماضي، حيث لوحظ هيمنة اسم «إف إيه إل رشيم» وغلبته على الإطلاق بين مصادر الخيول، حسب كاتالوجات البطولات ونتائجها. ومن المتوقع أن يستمر طوفان إنتاج الفحل «رشيم»، الذي تزايد عليه الطلب بعد النتائج المتوالية التي حققها محلياً وعالمياً.

وتشكل بطولة براغ الدولية، محطة دقيقة لمقدمات صيف بطولات الموسم الخارجي، الذي يتوقع أن تشتد حرارة منافساته على ألقاب بطولات عالمية، تمتد حتى بطولتي الأمم لجمال الخيل العربي في ألمانيا، وبطولة العالم لجمال الخيل العربي بباريس.

التوحيدي: المركز الأول

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بنتائج بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربي، واصفاً البطولة بأنها محطة مهمة، لتأكيد تميز عدد من خيول الإنتاج المحلي للمربط. وقال التوحيدي: «ذهبنا للبطولة من أجل المركز الأول وحصاد الذهب.

الحمد لله، لقد حققنا الهدف من المشاركة. وقد أثبت إنتاجنا المحلي، أنه الأفضل، مثلما يواصل الفحل المتميز «إف.إيه.إل. رشيم» تأكيد أنه الأفضل والأغزر إنتاجاً ومساهمة في تحسين جمال الخيل العربية الأصيلة».

وأضاف التوحيدي: «إنها بداية طيبة لموسم خارجي واعد، يستأنف الإنجازات التي حققها إنتاجنا المحلي في الموسم الماضي، ومنه الموسم المحلي الذي حقق خلاله العديد من الإنجازات لصالح المربط، ولصالح عدد هائل من الملاك، الذين يتزايد عددهم نحو اختيار العلامة العالمية المميزة لإنتاج مربط دبي».

المرازيق: تطور عالمي

بدوره، عبر عبد العزيز المرازيق، المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بالنتائج التي حققها المربط في براغ الدولية، واصفاً البطولة بأنها محطة جيدة بين محطات موسم يبشر بالمنافسات المثيرة، في ظل التطور الهائل الذي يشهده عالم إنتاج الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم.

وأكد المرازيق أن المربط عازم على المحافظة على قيادته العالمية، من خلال تعميق العمل على تحسين الإنتاج وتطويره على مستوى الإمارات والعالم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته خيول المربط من الأفراس المنتجة، مثل الفرس «إف تي شيلة» والفرس «دي شهلا»، وأفحل مثل الفحل «إف إيه إل رشيم» والفحل «رويال كالرز».