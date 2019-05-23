نورة الكعبي تكرم أصحاب الهمم في مبادرة «نلعب معاً»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كرمت معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام، المشاركين في مبادرة نلعب معاً من أصحاب الهمم التي أقيمت مساء أمس الأول ضمن منافسات النسخة 23 من بطولة زايد الرمضانية بنادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي. وشهدت المبادرة مشاركة لاعبين من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم ومجموعة من لاعبي الأندية وكذلك المسؤولين ضمن مباراة لكرة السلة.

شهد المباراة المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص العالمي، وعدد من الشخصيات الرياضية، فيما شارك في المباراة نفسها مجموعة من المسؤولين تقدمهم طلال الهاشمي المدير التنفيذي للأولمبياد الخاص الإماراتي.

وحرصت معالي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة على تسليم اللاعبين المشاركين ميداليات تذكارية، كما وجهت لهم التهنئة على الأداء الجيد والسعي الدائم نحو تطوير المستوى الرياضي. وتقام مبادرة نلعب معاً للعام الثاني على التوالي ضمن منافسات بطولة زايد الرمضانية، للتأكيد على ضرورة دمج أصحاب الهمم وحثهم على المشاركة مع المجتمع ومشاركة أفراد المجتمع لهم في جميع الفعاليات ومختلف الأحداث خاصة الرياضية منها.

من جانبها، أعربت معالي نورة الكعبي عن سعادتها البالغة بالتواجد في مبادرة نلعب معاً، مؤكدة أن دولة الإمارات قيادة وشعباً تعطي المثل والقدوة دائماً في السعي نحو دمج أصحاب الهمم في مختلف أحداث المجتمع ومشاركتهم بشكل فاعل فيها. وقالت معاليها: بكل تأكيد أن البطولة تحمل اسم زايد الاسم الغالي على نفوس الجميع، الأمر الذي يعني نجاحها كونها تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى الوالد المؤسس.

وشددت على أن المشاركة الكبيرة من مختلف فئات المجتمع في مختلف الألعاب أمر يؤكد أن الإمارات بيئة حاضنة متميزة تسعى دائما لأن تكون الرياضة أسلوب حياة، من خلال مثل هذه الفعاليات الكبرى.

وتابعت معاليها: من المؤكد أن ممارسة الرياضة جزء لا يتجزأ من نجاح المجتمعات، لذلك فإنها ضرورة على الجميع ليس المحترفين فيها فقط في ظل الفوائد الكبيرة التي تعود على كل شخص يمارسها، سواء على مستوى الصحة الجسدية وكذلك على مستوى الصحة الذهنية ومضاعفة القدرات على تحمل المسؤوليات وخوض المهمات بكل نشاط وطاقة إيجابية.

مبادرة

بدوره، أكد أمين عبد الوهاب المدير الإقليمي للأولمبياد العالمي أن مبادرة نلعب معاً ليست غريبة على الإمارات، لا سيما وأنها الدولة التي تضرب القدوة والمثل في دمج أصحاب الهمم في مختلف أحداث المجتمع. وقال: بكل تأكيد بعد تنظيم العاصمة أبوظبي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص شهر مارس الماضي ترك آثاراً إيجابية لدى العالم أجمع، كما أنه ساهم في موروثات جديدة على شعوب المنطقة.

لقب

شهدت منافسات بطولة الرماية التي تقام ضمن بطولة زايد الرمضانية بنادي ضباط القوات المسلحة منافسة شرسة في اليوم الختامي للبطولة مساء أمس الأول، وأسفرت النهائيات عن تتويج شيرين اليلوشي بلقب السيدات لمسافة عشرين متراً بعد أن تصدرت الترتيب العام برصيد 95 نقطة.

وفي منافسات الرجال لمسافة عشرين متراً كان اللقب من نصيب محمد مبارك البريكي الذي نجح في اقتناص الصدارة برصيد 92 نقطة.