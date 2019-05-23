التايلاندي أكاسيت.. شعلة أمـل

المصدر: دبي-البيان الرياضي

يعدّ التايلاندي أكاسيت لاعب بلدية دبي أحد أبرز نجوم بطولة السلة على الكراسي المتحركة بدورة ند الشبا الرياضية، ورغم تقدمه في العمر إلا أنه مازال يشكل ورقة رابحة في الملعب، وكان له دور مهم في إحراز فريقه للقب.

كشف النجم التايلاندي، أن إعاقته الحركية غرست فيه روح التحدي، ولم تمنعه من ممارسة كرة السلة، التي يعتبرها هوايته المفضلة، وأنه يريد أن يكون دائماً شعلة أمل للشباب من أصحاب الهمم، ودفعهم للتحلي بالقوة لمواجهة الظروف الصعبة لتحقيق أحلامهم.

وقال أكاسيت، إنه تعرض لحادث دهس وهو على دراجته النارية عندما كان عمره 15 عاماً، ما تسبب في بتر قدميه.