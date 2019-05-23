المطيوعي: الرياضة أولوية لبلدية دبي

صرح محمد المطيوعي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي ببلدية دبي، أن الأخيرة تقوم بدور فاعل في تعزيز النشاط الرياضي، وبالإضافة إلى دورها في تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة من خلال مساهمتها في إنشاء البنية التحتية الرياضية في الحدائق العامة ومضامير الدراجات، فهي تشارك أيضاً بفرقها المختلفة في العديد من الفعاليات مثل الألعاب الحكومية والرجل الحديدي ودورة ند الشبا، كما تقوم بتنظيم بعض الفعاليات الرياضية مثل دورة التسامح التي اختتمت منافساتها الأسبوع الجاري.

وقال: نملك نخبة من الموظفين المتميزين في الرياضة، التي تحظى بأولوية بالنسبة لبلدية دبي، كما نسهم في رعاية بعض الفعاليات مثل دورة ند الشبا والألعاب الحكومية لتأكيد دورنا في الاهتمام بهذا القطاع ضمن توجّهات قيادتنا الرشيدة.