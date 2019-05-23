«ناس» تودّع أصحاب الهمم بـ «ليلة خاصة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ودّعت دورة ند الشبا الرياضية (ناس) منافسات أصحاب الهمم بليلة خاصة مساء أول من أمس، أطلق عليها «ليلة أصحاب الهمم» تمّ الاحتفاء فيها بأبطال كرة قدم الإعاقة السمعية وكرة السلة على الكراسي المتحركة وتوزيع جوائز قيمة على الجماهير، لتؤكد بذلك دورة ند الشبا دعمها لهذه الفئة، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وحضر ليلة ختام منافسات ألعاب أصحاب الهمم، محمد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، عضو اللجنة البارالمبية الدولية، وثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وحسن المزروعي مدير دورة ند الشبا الرياضية، ومحمد المطيوعي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي ببلدية دبي.

وتوج فريق بلدية دبي بلقب بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، ونادي أبوظبي للاحتياجات الخاصة بلقب بطولة كرة القدم للإعاقة السمعية، كما تم تكريم اللاعبين أصحاب الجوائز الفردية.

وأكد محمد محمد فاضل الهاملي، أن دورة ند الشبا أصبحت محطة مهمة في أجندة رياضة أصحاب الهمم على مستوى الدولة، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه اللامحدود لأصحاب الهمم وتوجيهات سموه بإدراجهم ضمن الفئات الرئيسية لألعاب الدورة، التي جاءت لتؤكد المكانة المميزة التي يحتلونها في قلب قيادتنا الرشيدة، وقال: لعبت دورة ند الشبا دوراً مهماً في دمج أصحاب الهمم في المجتمع بفضل مبادراتها وفعالياتها المتنوعة، ما كان له تأثير إيجابي عليهم، حتى شعار الدورة، قدرات لا حدود لها، يعكس طموحاتهم وأحلامهم.

وأضاف: ما يميز دورة ند الشبا أنها شملت مختلف الفئات ولم تقتصر على فئة واحدة من أصحاب الهمم، حيث شاهدنا ألعاباً ومسابقات لأصحاب الإعاقة السمعية والإعاقة الجسدية وغيرهما.

وأوضح الهاملي أن حفل الافتتاح للدورة الحالية شهد مباراة استعراضية للكرة الطائرة جلوس التي ظهرت لأول مرة في الدولة، مشيراً إلى أن اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم بدأ يدرس إنشاء فريق في هذه اللعبة من خلال تحويل عدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على أرقام في الألعاب التي يمارسونها إلى كرة الطائرة جلوس.

وصرح إبراهيم الحمادي، لاعب فريق النيابة العامة لكرة السلة على الكراسي المتحركة بأن دورة ند الشبا تسهم بشكل كبير في دعم الرياضية المجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة، كما قدمت أجمل صورة لدعم أصحاب الهمم بأشكال مختلفة وقال: نشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه لأصحاب الهمم، الذين أصبحوا عنصراً رئيسياً في دورة ند الشبا، ونحن سعداء بتزايد الاهتمام الإعلامي بنا وتنوع الألعاب، لقد منحت الدورة اهتماماً خاصاً بنا وتميزت بدعمها المستمر لنا.

وأضاف: تخصيص منافسات عديدة وليلة خاصة بأصحاب الهمم يؤكد مكانتنا في قلب قيادتنا الرشيدة.

وأوضح صلاح أحمد لاعب فريق النيابة العامة أن اهتمام دورة ند الشبا بأصحاب الهمم يبرز في تعدد الألعاب المدرجة وتنوع المبادرات الإنسانية والمجتمعية، مشيراً إلى أن الدورة أصبحت عبارة عن مهرجان سنوي لأصحاب الهمم، وقال: ننتظر الدورة بفارغ الصبر لحضور هذا العرس الجميل الذي يحتفي بنا في ليلة خاصة بأصحاب الهمم.

من جهته صرح عبد الله الهاشمي لاعب فريق بلدية دبي على الكراسي المتحركة بأن دورة ند الشبا تعدّ الأولى من بين الدورات الرياضية في دعم أصحاب الهمم، وقال: بفضل الاهتمام المتزايد بنا في الدورة، نقوم بالاستعداد لها قبل فترة طويلة ونحاول استقطاب أفضل اللاعبين لنظهر بمستويات تعكس هذا الاهتمام.

وأضاف: قدمتنا الدورة بشكل رائع للمجتمع وحققنا العديد من المكاسب المعنوية والمادية والفنية، والتنظيم الرائع للمنافسات يعكس المكانة المميزة التي منحتها لنا.

منافسات

أكد محمد الزرعوني لاعب فريق بلدية دبي لكرة السلة على الكراسي المتحركة أن منافسات أصحاب الهمم تزداد قوة عاماً بعد عام والاهتمام بهم يزداد من دورة إلى أخرى، وقال: في كل دورة نقول إن الإثارة لن تتكرر في العام المقبل لكن نتفاجأ أن الفرق تستعد بشكل أقوى ويكون المستوى عالياً جداً لأن الفرق أصبحت تستقطب أفضل اللاعبين وتبحث عن المميزين في الدوريات الخارجية. وأضاف: المنافسة في النسخة الحالية كانت مفتوحة بين 4 فرق على الأقل، وتطور اللاعبين واضح بشكل كبير.