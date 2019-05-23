أبوظبي بطلاً لـ «كرة الإعاقـة السمعية»

المصدر: دبي-البيان الرياضي

توج نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بطلاً لمنافسات كرة القدم للإعاقة السمعية بعدما تغلب 7-3 على نادي دبي لأصحاب الهمم مساء أول من أمس. وسجل نادي دبي بواسطة العماني إبراهيم الحضري (ق1) و(ق2)، وعادل نادي أبوظبي عن طريق أنس عبد الهادي نصيب وذياب خميس (ق6) ثم حصل على ركلة جزاء حولها إسماعيل علي إلى هدف ثالث (ق17)، وعادل الحضري لنادي دبي.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين نجح أنس عبد الهادي في تسجيل الهدف الرابع، وفي الدقيقة الأخيرة سجل نادي أبوظبي 3 أهداف عن طريق ناصر علي صاحب الهدف الخامس وأضاف ذياب خميس ثنائية في الثواني الأخيرة.