بلدية دبي يحتفظ بلقب «سلة الكراسي»

المصدر: دبي-البيان الرياضي

احتفظ فريق بلدية دبي بلقب بطولة السلة للكراسي المتحركة بدورة ند الشبا الرياضية للعام الثاني على التوالي بعد فوزه على فريق النيابة 59-53، مساء أول من أمس، وحصل النيابة العامة الذي فشل في تحقيق اللقب في 5 نهائيات على المركز الثاني و، فيما نال فريق كهرباء ومياه دبي «ديوا» الميدالية البرونزية.

وجاءت المباراة النهائية قوية وانتهت الفترة الأولى بتقدم فريق البلدية 23-14 كما أنهى الفترة الثانية متقدما 34-28.

وحاول لاعبو النيابة العودة في الفترة الثالثة إلا أن بلدية دبي رفع الفارق إلى 12 نقطة 46-34، وانتهى الشوط الثالث بتقدم البلدية 52-38، قبل أن يحسم المباراة 59-53.