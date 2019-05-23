المري: مستوى لاعبي «البادل» متطور

المصدر: دبي- البيان الرياضي

عبّر اللواء «م» محمد سعيد المري، أمين عام جائزة دبي للعمل التطوعي، عن فخره بالمشاركة في المنافسات كلاعب خلال الأدوار الماضية، وما زاد من فخره أنه لعب رفقة لاعبين أشرف عليهم وساهم في رحلة صعودهم خلال ممارستهم رياضة التنس الأرضي حينما كان أمين السر العام للاتحاد سابقاً، وقال: «سعيد للغاية أن ألتقي مع أبنائي اللاعبين في أرضية الملعب، وأن أشارك في هذه الدورة التي تعد رائدة من نوعها على مستوى المنطقة».

وتابع: «مستويات لاعبي البادل تنس في الدورة متطورة للغاية، ويكفي أننا نتابع لاعبين مصنفين على مستوى العالم خصوصاً من المتواجدين في الفئة المفتوحة، إلى جانب أفضل لاعبينا الذين قدموا مستويات مميزة وأثبتوا تطورهم في هذه الرياضة التي تعد حديثة، لكنها تقطع خطوات كبيرة بفضل دعم الدورة لها».