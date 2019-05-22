الشحي: التحكيم ارتقى إلى العالمية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

كشف عبد الله الشحي رئيس لجنة حكام بطولة كرة قدم الصالات عن مشاركة 15 حكماً في إدارة المباريات، وهم حكام من المستوى الأول في دوري الصالات، مشيراً إلى أن الدورة شكلت نقطة انطلاق التحكيم الإماراتي إلى العالمية، وقال: لدينا 33 حكماً في دوري كرة قدم الصالات، وتم اختيار 15 حكماً من المستوى الأول، نظراً لقوة المنافسة واستقطاب لاعبين على مستوى عالمي.

وأوضح الشحي أن دورة ند الشبا ساهمت في تطوير مستويات حكام كرة قدم الصالات بفضل ارتفاع مستواها الفني ووجود نجوم اللعبة في العالم، وقال: اللاعبون الأجانب يمتلكون مهارات عالية، ما يسهم في الارتقاء بمستوى الحكم ويساعده على قراءة اللعب وردة الفعل وسرعة اتخاذ القرار.

وأكد الشحي أن التحكيم الإماراتي من ابرز المستفيدين من دورة ند الشبا التي شكلت نقطة انطلاقته إلى العالمية، وقال: هنا كانت انطلاقة حكام كرة قدم الصالات إلى العالمية، ولا ننكر ذلك، نحن بالفعل وصلنا على العالمية في اللعبة من خلال التحكيم ووصل حكامنا إلى نهائي كأس العالم، هناك جهود من اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات ولكن الدورة كان لها بصمة واضحة على الحكام. وأضاف: لدينا حكام مميزون مثل خميس الشامسي وفهد بدر وخليفة الحمادي وإبراهيم المنصوري، وغيرهم، التحكيم في كرة قدم الصالات فرض نفسه.