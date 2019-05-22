«هوم أف تشيس» يتوّج بكأس دبي لفرق الشطرنج الخاطف 2019

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت مساء أول من أمس، بنادي دبي للشطرنج والثقافة، بطولة كأس دبي لفرق الشطرنج الخاطف 2019، والتي شارك فيها 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 56 فريقاً من 20 دولة، وتوج فريق «هوم أف تشيس» باللقب ومثله الأستاذان الدوليان الكبيران قادر جوزينوف من أذربيجان وإيجور ميلادوفيتش من صربيا، حيث تمكنا من إنهاء البطولة برصيد 15 نقطة من دون أي هزيمة، وبعد تعادلهما في الجولة الأخيرة مع فريق «هوم أوف تشيس 2».

وجاء فريق «آبور ماسترز» في المركز الثاني برصيد 15 نقطة أيضاً، ومثل الفريق كل من الأستاذ الدولي الكبير جابريل سركسيان من أرمينيا والأستاذ الدولي الكبير ميراب ميكاشفيلي من جورجيا، وحل ثالثاً، فريق «ماري ماكس» والذي مثله الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديما كيلنج ومواطنه مارفين ماركوس، برصيد 14 نقطة، بعد فوزه في الجولة الأخيرة على فريق «فالكون».

ختام

وبعد ختام منافسات الجولة التاسعة والأخيرة، قام حسين الشامسي الأمين العام لاتحاد الشطرنج ونجيب محمد صالح رئيس الجهاز الفني عضو مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج، ومهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد لاتحاد الشطرنج، بتوزيع الجوائز وتسليم كأس دبي للشطرنج الخاطف للفريق الفائز.

ويذكر أن البطولة أُقيمت بالنظام السويسري من (9) جولات، وتحدد زمن المباراة 3 دقائق + 2 ثانية، من النقلة الأولى، وأشرف على البطولة، محمد الحسيني المدير التنفيذي للنادي، منسقاً عاماً للبطولة، وترأس حكام البطولة، الحكم الدولي الإماراتي مهدي عبدالرحيم، وأدار البطولة، سعيد يوسف شكري عضو مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة.