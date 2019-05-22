واليس يتقدم إلى المركز الثاني في السباق إلى غولف دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم الإنجليزي مات واليس إلى المركز الثاني على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، عقب حصوله على المركز الثالث في النسخة رقم 101 لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية، ليقطع خطوة مهمة نحو التأهل لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، والتي ستقام في شهر نوفمبر المقبل، على ملاعب عقارات جميرا للغولف، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد البطولة الختامية للجولة الأوروبية، ونجح واليس بتحقيق أفضل النتائج ضمن حفنة من نجوم الجولة الأوروبية، في واحدة من البطولات الكبرى، ليحصل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، على 517 نقطة، ليتحرك من المركز الثامن إلى المركز الثاني في ترتيب «السباق إلى دبي»، بمجموع موسمي يصل إلى 1573 نقطة.

ترتيب

وفي الوقت نفسه، أنهى روري ماكلروي بطولته الأولى لعام 2019 كعضو في الجولة الأوروبية في المركز الثامن، ليدخل اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً ترتيب «السباق إلى دبي» في المركز 109 بعد حصوله على 198.2 نقطة، وشارك الأيرلندي شين لوري والنجم الجنوب أفريقي إريك فان روين إلى ماكيلروي في المركز الثامن، لتعزيز مكانهم في بطولة جولة موانئ دبي العالمية في الموسم الحالي، ولا يزال لوري في المركز الثالث برصيد 1533.3 نقطة في حين قفز فان روين من المركز 20 إلى المركز 17 إلى 881.3 نقطة، كما أنهى لاعب تايلاند جاز جانوتانانوند، ليشارك المركز 14 الذي جعله يتقدم في الترتيب إلى المركز 49 برصيد 456.6 نقطة.