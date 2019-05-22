«دبي الرياضي» يحتفل بختام موسم الأنشطة النسائية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفلت لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي بختام الموسم للرياضة النسائية حيث احتفت بالإنجازات التي حققتها اللاعبات والفرق النسائية بأندية دبي والألقاب التي حصدنها خلال الموسم الرياضي 2018 - 2019.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في نادي دبي للسيدات وحضر الحفل الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة رئيسة لجنة المنتخبات الوطنية، ولمياء عبدالعزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، مديرة نادي دبي للسيدات، وسارة الصايغ مديرة الاتصال والتسويق بالمجلس وفوزية فريدون مديرة قسم رياضة المرأة، وعضوات لجنة المرأة والرياضة، ومشرفات وإداريات الفرق واللاعبات بأندية الوصل والنصر وشباب الأهلي.

ثقافة الإنجازات

وأشادت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم بمبادرة لجنة المرأة والرياضة في مجلس دبي الرياضي بالاحتفاء بالرياضيات صاحبات الإنجازات في الموسم الرياضي 2018 - 2019، والتي تؤكد اهتمام مجلس دبي الرياضي بنشر ثقافة تحقيق البطولات والإنجازات الرياضية لدى المرأة الإماراتية ودعم الفرق النسائية في أندية دبي.

كما ثمنت جهود الرياضيات التي حرصت كل واحدة منهن على بذل أقصى جهد وتقديم أعلى مستويات التنافس الرياضي لإثبات مكانة المرأة الإماراتية والتمثيل المشرف للأندية بالشكل الذي يدعم رياضة المرأة ويؤكد قدراتها الرياضية، وقالت: لقد بذلتن مجهوداً كبيراً، وبفضل إصراركن وعزيمتكن استطعتن تحقيق كل هذه الألقاب، وأتمنى لكن المزيد من التفوق والوصول إلى منصات التتويج في مختلف المحافل.

توجيهات ونجاحات

وبدورها، قالت لمياء عبدالعزيز خان: حققت الرياضة النسائية بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة العديد من النجاحات، وقد استطاعت المرأة أن تحصد ثمرة هذا الدعم باعتلاء منصات التتويج في مختلف الرياضات، ويسر لجنة المرأة والرياضة أن تحتفل اليوم بإنجازات جديدة للمرأة الإماراتية جاءت ثمرة للدعم اللامحدود والاهتمام الكبير من قيادتنا الرشيدة، وبفضل جهودكن على مدار موسم كامل، وإصراركن على الفوز وتحقيق النجاح وحصد البطولات، كما يشرفنا أن يكون معنا بطلات أصبحن نموذجاً مشرفاً في القدرة على تحقيق الإنجازات بالإصرار والتحدي والعزيمة.

نتائج بارزة

وأضافت لمياء خان: باسم لجنة المرأة والرياضة أتقدم لكن بالتهنئة على ما حققتموه من نتائج بارزة في الدوري والكأس برياضات السلة والطائرة واليد خلال الموسم الرياضي 2018 - 2019، حيث حقق فريق سيدات الوصل لقب بطولة دوري الكرة الطائرة، وفاز فريق سيدات النصر بلقب دوري كرة السلة للعام الثاني على التوالي، وفاز أيضاً بكأس «أم الإمارات» لكرة السلة.

كما فاز فريق كرة اليد للسيدات بنادي النصر بكأس رئيس الدولة لكرة اليد ولقب بطولة الدوري العام للسيدات لكرة اليد، وقالت لصاحبات الإنجازات: نجاحكن نجاح لنا وإنجازاتكن هو إنجاز للمرأة الإماراتية والدولة كلها، لذا نهنئكن ونبارك لكن على تحقيق كل هذه الإنجازات، ونتمنى لكن دوام التوفيق والنجاح في جهودكن للوصول إلى مزيد من الإنجازات.

أبرز المحطات

تحدثت مشرفات الفرق في كل ناد، عن أبرز المحطات التي مرت بها الفرق بداية من التجمع والتدريب والاستراتيجيات التي اتبعتها الفرق في اللعب وعن التحديات التي واجهها كل فريق للوصول إلى هذا الإنجاز، وعن الخطط المستقبلية والأهداف التي يطمحن إلى تحقيقها في المستقبل، وفي الختام حرصت اللاعبات على التقاط الصور التذكارية مع الشيخة شمسة وعضوات لجنة المرأة والرياضة مع الكؤوس التي حصلن عليها في البطولات.