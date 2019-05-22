«السرب 80» يعتلي قمة سباقات الشراعية 22 قدماً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اتسم موسم سباقات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية 2018-2019 بالعديد من المميزات، ومن بينها نجاح اللجنة المنظمة في رفع مستوى الحماس بين المشاركين من خلال ابتكار العديد من المنافسات وأيضاً إذكاء روح التنافس في كل فئة، وجرت في الموسم الرياضي 2018-2019 وللمرة الأولى بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية، بنظام جديد هو التنافس على ألقاب فئتي (الشباب من 8-21 سنة والناشئين 8-16 سنة) كل على حدة، في كل سباق.

فيما تتنافس القوارب على امتداد جولات البطولة على انتزاع ناموس الموسم وصدارة الترتيب العام لكل الفئات، وبعد ثلاث مراحل حافلة بالعطاء أسفرت المنافسات عن تتويج القارب «السرب 80»، لمالكه الحر راشد خادم المهيري وبقيادة راشد أحمد المهيري بطلاً لمنافسات الموسم بعدما جمع 17 نقطة متفوقاً على 49 قارباً تنافست في ثلاث جولات، حيث جاء خامساً في الجولة الأولى، وتاسعاً في الجولة الثانية، وثالثاً في الجولة الثالثة والأخيرة التي أقيمت في شهر فبراير الماضي.

وتألق القارب «السرب 80» بدعم مالكه النوخذة الحر راشد خادم المهيري في الجولات الثلاث مقدماً مستوى متميزاً، مكنه من التقدم في منافسات فئة الناشئين 8-16 سنة والتفوق في الترتيب العام أيضاً في الفئتين (الشباب من 8-21 سنة والناشئين 8-16 سنة).

ونال المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، القارب «الشليلة 64» لمالكه النوخذة إبراهيم سلطان إبراهيم المرزوقي والذي جمع 18 نقطة، بينما حل ثالثاً القارب «مرعب 31» لمالكه النوخذة إبراهيم صالح محمد أحمد الحمادي وجمع 20 نقطة.