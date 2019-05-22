تأهل نجوم المنتخب في بطولة مكتوم بن جمعة للسنوكر

المصدر: دبي - ياسر قاسم

دخلت بطولة الشيخ مكتوم بن جمعة آل مكتوم المفتوحة للسنوكر في نسختها الثانية التي تقام برعاية الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، في صالة نادي الاتحاد بالقوز، أدوارها الحاسمة اعتباراً من نظام خروج الخاسر في دور الـ32 الذي اختتم مساء أول من أمس وتأهل منه 16 لاعباً معظمهم من نجوم منتخبنا لخوض الدور ثمن النهائي وهم، محمد الجوكر، خالد الكمالي، راشد الشكيلي، بدر عبيد، محمد الشامسي، عبدالرحمن سيف، مروان إبراهيم، راج كومار، محمد شهاب، عادل محمد، روشان، محمود شهاب، أحمد شهاب، محمد شريف، عبدالله العطار، حبيب صباح.

وجاء تأهل اللاعبين الـ16 بعد 10 أيام من التنافس القوي، وأسفرت نتائج اليوم الأول، عن فوز محمد الجوكر على حبيب 4-صفر، وبالنتيجة ذاتها تغلب خالد الكمالي على توصيف محمد، وعبدالرحمن سيف على محمد هاني، وأحمد بن مجرن على راج كومار، وبنتيجة 4-1 فاز كلمن راشد الشكيلي على علي غانم، ومحمد الشامسي على سيف الكتبي، بينما فاز بدر عبيد على سامر محمد 4-3، وخسر عيسى السيد أمام رماون إبراهيم بنتيجة 2-4.

وفي اليوم الثاني فاز محمد شهاب على فراس الفردان 4-صفر، وبنفس النتيجة تفوق عادل محمد على جمال عبدالله وروشان على ابناي، وحبين صباح على نيتيم، فيما فاز أحمد شهاب على حمزة محمد 4-1 وبالنتيجة ذاتها تغلب محمد شريف على محمد حمودة وفاز عبدالله العطار على زايد المزروعي ومحمود شهاب على وليد سالم بنتيجة واحدة 4-2.