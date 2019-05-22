«رويال أ» يظفر بلقب سيدات كرة القدم

حقق فريق رويال أ لقب كرة القدم للسيدات في بطولة زايد الرياضية بعد تغلبه على رويال ب في نهائي البطولة 2-1، في مباراة حماسية ووسط حضور جماهيري تفاعل مع الحدث في الخيمة الرمضانية بنادي ضباط القوات المسلحة، وتوج الفريق الفائز ميثاء العرفي ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وعبد الرزاق الكعبي المنسق العام للجنة كرة القدم للسيدات وتينا بابفلو المدير الفني لبطولة زايد الرياضية.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تمكن فريق أهلي سداب من حسم الميدالية البرونزية بتفوقه على الميهال 5-2، وفي الختام توجت لاعب رويال أ «ماريوت» بلقب أفضل لاعبة في البطولة، بينما حصلت سناء حارس فريق أهلي سداب على لقب أفضل حارسة بالبطولة، فيما توجت اللاعب شيماء نجمة فريق أهلي سداب بلقب هدافة البطولة بعد تسجيلها 12 هدفاً.