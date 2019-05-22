«بيغ مارت إيه» بطل طائرة «التسامح» الرمضانية

المصدر: العين - البيان الرياضي

فاز فريق بيغ مارت إيه، بلقب منافسات الكرة الطائرة، لدورة التسامح الرمضانية المقامة في مدينة العين برعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، وذلك بعد فوزه 3-2 على منافسه فريق الزعيم في النهائي المثير الذي جرى بينهما أمس الأول على الصالة البنفسجية باستاد خليفة بن زايد، وتوج رئيس اللجنة المنظمة العليا، ومدير البطولة الكأس والميداليات الذهبية وجائزة نقدية 20 ألف درهم للفريق البطل، في حين حصل الوصيف على الميدالية الفضية، بالإضافة إلى مبلغ 15 ألف درهم.

وسبقت مباراة النهائي مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث نجح فريق التعاون في تحقيق الفوز على منافسه أونلي فريش 2-1 لينال الميدالية البرونزية.

إشادة

وعقب مباراة النهائي، أشاد عبدالله زويد، رئيس لجنة الكرة الطائرة بدورة التسامح الرمضانية، بالمستوى الفني للفرق المشاركة، موضحاً أن ما قدمه اللاعبون في جميع المباريات فاق التوقعات، وأكد أن منافسات الكرة الطائرة ظلت تجذب الأنظار من جميع المنافسات الأخرى خصوصاً في الدورات الرمضانية، وقال: غالباً ما تكون منافسات الكرة الطائرة هي اللعبة الشعبية الأولى في الدورات الرمضانية، ولذلك فإن أندية الدولة ترسل كشافيها لمتابعة الدورات الرمضانية لاكتشاف المواهب من الفئات التي شملهم القرار السامي.

وبدوره أعرب حمزة قاسم، مدرب فريق بيغ مارت أيه، عن سعادته بالتتويج بلقب المنافسة، موضحاً أن ما يسعده أكثر هو الفوز على المنافس العنيد فريق الزعيم ورد الدين له بعد فوزه عليهم في نهائي البطولة بالنسخة السابقة.

الإثارة متواصلة

تتواصل الإثارة لليوم الثاني في منافسات خماسيات كرة القدم بدورة التسامح الرمضانية بالعين التي انطلقت أمس، وتقام مساء اليوم ثلاث مواجهات ساخنة بصالة استاد خليفة بن زايد، حيث يلتقي في المواجهة الأولى فريقا إياكس، والجالية المغربية، ضمن المجموعة الأولى، في حين تجمع المباراة الثانية بين شركة الريس للمقاولات، والعين سيتي، ويلتقي في المباراة الثالثة والأخيرة بالأمسية فريقا الاتحاد، والتعاون، لحساب المجموعة الثانية.