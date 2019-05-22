إشكاليات «القوى» على طاولة «الهيئة»

المصدر: دبي- علي شدهان

شكلت أمانة الهيئة العامة للرياضة، لجنة استماع إلى أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى حول كافة الإشكاليات والطعون الواردة إليها من «بعض» أعضاء المجلس.

وحمل قرار تشكيل اللجنة الرقم 159 لسنة 2019 في 20 مايو الجاري بتوقيع سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة، ونصت مادته الأولى على «تشكيل لجنة للاستماع إلى إشكاليات اتحاد الإمارات لألعاب القوى برئاسة سعيد عبدالغفار، وعضوية عمر عبدالرحمن آل علي، وعبدالله حسن الحمادي، والدكتور شاهين إسحاق المازمي، والدكتور محمد أحمد فضل الله، وفاطمة عثمان آل إسماعيل مقرراً».

وحددت المادة الثانية من القرار، مهام واختصاصات اللجنة بـ «الاستماع إلى كافة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى حول كافة الإشكاليات والطعونات الواردة إلى الهيئة العامة من بعض أعضائه، وللجنة دعوة من تراه مناسباً للاستماع إليه في سبيل أداء مهامها».

وجاء في المادة الثالثة، «ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة لإبداء ما يراه مناسباً، وفقاً لأحكام السيادة الوطنية والقواعد الدولية وأحكام الميثاق الأولمبي»، فيما دعت المادة الرابعة من القرار«جميع جهات الاختصاص كل في مجاله إلى تنفيذ القرار والعمل به اعتباراً من تاريخه».