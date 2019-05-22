وليد بشر: لن أبتعد عن «الشاطئية»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

صرح وليد بشر لاعب فريق شرطة دبي ومنتخبنا الوطني لكرة قدم الشاطئية، أن دورة ند الشبا مهدت له الطريق على الانتقال إلى دوري كرة قدم الصالات بعدما شارك في نسخة العام الماضي، موضحاً أنه لن يبتعد عن كرة قدم الشاطئية رغم ظروفها الصعبة، وقال: اكتشفت متعة كرة قدم الصالات عندما لعبت لشرطة دبي العام الماضي، وبفضل الأداء الجيد الذي ظهرت عليه حصلت على عرض من شباب الأهلي للعب معه في دوري الصالات، ولعبت معه هذا الموسم، وكانت تجربة رائعة خاصة أن مشاركتي مع منتخب الشاطئية تقتصر فقط على بعض المعسكرات والمباريات الرسمية.

ونفى وليد بشر نيته اعتزال الكرة الشاطئية والانتقال بشكل نهائي إلى كرة قدم الصالات، مشيراً إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي تواجهها هذه اللعبة بعد إلغاء الدوري، إلا أنه مستمتع بممارستها، وأضاف: انتقالي إلى دوري الصالات كان اضطرارياً بحكم تجميد دوري الشاطئية.

وأوضح وليد بشر، أنه تأقلم مع كرة قدم الصالات وأن هذه اللعبة تعتمد أكثر على المهارة الفردية والتكتيك، بينما كرة قدم الشاطئية تحتاج إلى القوة البدنية.

وأكد وليد بشر، أن دورة ند الشبا لعبت دوراً مهماً في اكتشاف العديد من المواهب في رياضات مختلفة، حيث انتقل عدد من اللاعبين الذين برزوا مثله إلى أندية في دوري المحترفين مثل أحمد عبد الله الذي انتقل إلى الفريق الأول لشباب الأهلي.