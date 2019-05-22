«ديوا» يحلّق ببرونزية سلة الكراسي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حلّق فريق هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» إلى المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كرة السلة للكراسي المتحركة بعد فوزه على فريق دبي لخدمات الإسعاف بنتيجة 68-53، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جرت بينهما مساء أول من أمس بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، وانتهت أشواطها الأربعة بواقع 53-41، 66-29، 46-15 و32-20.

جاءت المواجهة قوية بين الطرفين، حيث بحث كل منهما عن الخروج بأقل الخسائر والمباراة كانت بمثابة الفرصة الأخيرة لكل فريق للظهور على منصة التتويج في حفل الختام، واعتمد ديوا على المحترف المصري أشرف أبو زيد ومعه مانع الكندي وجمال البدواوي ووليد عادل وجاسم النقبي وباتريك وريان، فيما كان النجم البارز في صفوف فريق دبي للإسعاف البريطاني ريس باركر وبدر عباس وهيثم الأبرص ومحمد جاسم وزيد المعمري.