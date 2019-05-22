فهود زعبيل يواجه شـرطة دبي الليلة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يلتقي فهود زعبيل وشرطة دبي في لقاء مثير الساعة العاشرة من مساء اليوم، ضمن منافسات نصف النهائي الأول بطولة كرة قدم الصالات، فيما يجمع نصف نهائي الثاني فريقي الطاهر والمدرسة السعودية للقيادة.

وتمكن فهود زعبيل من العبور إلى المربع الذهبي لبطولة كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا الرياضية، بعد أن تغلب على الفيكتوري بنتيجة 11-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس لحساب الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى.

وأنهى فهود زعبيل دوري المجموعات في صدارة المجموعة الأولى بـ6 نقاط من انتصارين وخسارة واحدة، بينما احتل فريق المدرسة السعودية للقيادة المركز الثاني بـ5 نقاط، وحل الفيكتوري في المركز الثالث بـ4 نقاط ثم «أف16» رابعاً بنقطة واحدة.

وحسم شرطة دبي بصعوبة كبيرة بعد الفوز على البحري بنتيجة 4-3، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني للمجموعة الثانية بفارق الأهداف عن الطاهر.

وسجل أهداف فهود زعبيل أمام الفيكتوري، البرازيلي ويليام أوليفيرا الملقب بـ«فاسورا» 6 أهداف لفهود زعبيل، وحملت بقية الأهداف تواقيع البرازيلي جيفرسون كوريا (1) وطاهر عبيد(1) والبرازيلي رنجال بيس(1) وشادي قنديل(1) وحارس المرمى حسن علي(1)، بينما سجل هدفي الفيكتوري محمد عبيد والبرازيلي رودريغو.

جاءت المباراة قوية من جانب فهود زعبيل الذي نجح في اختطاف هدف التقدم من أقدام «فاسورا» وفرض سيطرة مطلقة على مجرياتها.