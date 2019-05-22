26 تجربة ملهمة تستعرض قصص النجاح والتحدي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

استضافت دورة ند الشبا الرياضية، مساء أول من أمس، على هامش فعالياتها ملتقى حوارياً جاء تحت عنوان «بصمة رياضي» استعرض 26 تجربة ملهمة لنخبة من الأبطال والرياضيين الإماراتيين والمقيمين الذين تحدثوا عن قصص نجاحهم وتحديهم للظروف الصعبة التي واجهوها خلال مسيرتهم الرياضية.

وأقيم الملتقي ‬ ضمن فعاليات الدورة الأولى من جائزة «البصمة الرياضية» التي أضافها مجلس دبي الرياضي إلى مبادرات دورة ند الشبا الرياضية، بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، تحت شعار «قدرات بلا حدود»‪.

وفي بداية الجلسة شكر ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، عضو اللجنة المنظمة العليا للدورة، المشاركين في الملتقى الحواري على حضورهم واستعراض تجاربهم الملهمة، وأهمية الرياضة في حياتهم، وأكد أن دورة ند الشبا الرياضية، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تؤكد على قيمة العمل الإنساني للرياضيين، باعتبارهم أفراداً مؤثرين في المجتمع، والعمل التطوعي لدعم الرياضة وتحفيز أفراد المجتمع وتكوين أجيال جديدة من الرياضيين يسيرون على خطاهم، إلى جانب نشر ثقافة ممارسة الرياضة للجميع.

أدار الملتقى، الإعلامي يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، بحضور حسن المزروعي مدير الدورة، وأعضاء اللجنة التنفيذية للدورة، وتحدث فيه كل من: ماجد حسن لاعب منتخبنا الوطني ونادي شباب الأهلي دبي، لمياء طارق لاعبة جمباز، سعاد عبدالله مؤسس فريق شي رن دبي، نادية علي لاعبة منتخب الطائرة، محمد عباس لاعب منتخب الطائرة، مروان المازمي لاعب كاراتيه، فاطمة سالم خصيف لاعبة كاراتيه، حمدة البلوشي لاعبة جوجيتسو، شهد خرام لاعبة مبارزة، أحمد النقبي لاعب منتخب جودو، عبيد الجسمي لاعب منتخب سباحة، سهام الرشيدي لاعبة أصحاب همم، محمد خميس البطل الأولمبي في رياضة أصحاب الهمم، عمر الفضلي لاعب منتخب جوجيتسو، مهرة الهنائي لاعبة الجوجيتسو، أمينة لاعبة تزلج، عبدالله المري لاعب الفروسية، أحمد علي لاعب دفع الجلة في ألعاب القوى، محمد عمر لاعب رمي المطرقة في ألعاب القوى، فاطمة الحوسني لاعبة ألعاب قوى، أسماء الجناحي لاعب دراجات هوائية، اللبنانية دارين بربر التي تشارك في سباقات الجري بقدم صناعية، نيك واتسون مؤسس فريق أنجل وولف، ماركوس سميث العداء الذي شارك في 30 ماراثوناً خلال 30 يوماً في تحدي دبي للياقة، دافيد لابوشير، وسام ستوليري.

واستعرض الرياضيون خلال الملتقى خلاصة تجاربهم المتميزة وأبرز المواقف والمحطات الإنسانية التي مروا بها وأهم التحديات التي واجهوها خلال مسيرتهم الرياضية، كما يتحدثون عن طموحاتهم المستقبلية سواء على مستوى المجال الرياضي أو على مستوى العمل الإنساني‪.

تحدي المرض

‬ومن أبرز القصص الملهمة خلال الجلسة، قصة الرياضية اللبنانية دارين بربر المقيمة على أرض الدولة، التي اضطرت إلى تركيب ساق صناعية وهي بعمر 15 سنة بسبب إصابتها بالسرطان، لكنها نجحت لاحقاً من خلال الرياضة أن تحقق إنجازات وتكسب العديد من الألقاب في السباقات، إلى جانب مشاركتها في بطولة بناء أجسام في أمريكا كأول امرأة ذات طرف صناعي.

وقالت دارين، إنها استطاعت قهر المرض والتغلب عليه بفضل إصرارها وعزيمتها، وأن الرياضة منحتها الأمل والحلم.

مساعدة

فيما كشفت سهام الرشيدي، لاعبة منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم، أن مسيرتها جعلتها تتطلع في الوقت الحالي لمساعدة الفتيات الصاعدات بوصف الرياضة بوابة أمل لهم، كما تسعى لإطلاق تطبيق إلكتروني لرصد نتائج ومستويات الرياضيين على مستوى القارة الآسيوية، فيما طالبت بالمزيد من الدعم من المؤسسات الخاصة التي ما زالت لا تتجاوب مع أصحاب الهمم مقارنة بدور الإعلام الذي أبرز رياضة أصحاب الهمم بصورة كبيرة في السنوات الماضية.

ظروف صعبة

وأكد ماجد حسن لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم، أنه من خلال تجربته، يجب التحلي دائماً بالصبر والقدرة على مواجهة الظروف الصعبة وعدم الاستسلام لها وقال، إنه مر بتجربة صعبة للغاية في آخر عامين حينما تعرض لإصابة رباط صليبي وبعد رحلة علاج استمرت 7 أشهر، تعرّض لإصابة مباشرة في نفس المكان في قدمه، ليعود للعلاج مرة أخرى، لكنه نجح بالعودة بعد ذلك وتحقيق الألقاب مع شباب الأهلي.