البرازيلي تيليس يقود الطاهر إلى المربع الذهبي

المصدر: دبي-البيان الرياضي

ضمن فريق الطاهر تأهله إلى نصف نهائي كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا الرياضية عقب تغلبه على التسامح 6-2 لحساب الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية، ليرفع بذلك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول بفارق الأهداف عن شرطة دبي ويلتقي الطاهر فريق مدرسة السعودية للقيادة مساء اليوم.

ويدين الطاهر بتأهله إلى المربع الذهبي إلى نجمه المتألق البرازيلي تيليس تياغو الذي سجل 5 أهداف فيما سجل فهد يوسف هدفاً واحداً وقلل الفارق للتسامح حمدان عبدالله الذي سجل هدفين. وجاءت المباراة سريعة من جانب الطاهر الذي ترجم أفضليته بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق نجمه البرازيلي تيليس تياغو (ق 4) و(ق 5) وقبل نهاية الشوط الأول أضاف اللاعب نفسه هدفاً ثالثاً.

ودخل التسامح بقوة في الشوط الثاني وتمكن من تقليل الفارق عن طريق حمدان عبدالله (ق 2) قبل أن ينجح اللاعب نفسه في إضافة الهدف الثاني (ق 8). واستغل الطاهر هجمة سريعة تمكن إثرها فهد يوسف علي من إضافة الهدف الرابع (ق 10) من تمريرة رائعة من أقدام البرازيلي تيليس الذي تولى بنفسه مهمة تسجيل الهدفين الخامس والسادس لفريقه (ق 14) و(ق 15).