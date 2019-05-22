5 عوامل تجذب النجوم إلى دورة ند الشبا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشف عدد من نجوم بطولة كرة قدم الصالات أن مشاركتهم في دورة ند الشبا الرياضية مكنتهم من تحقيق حلمهم بزيارة دبي، وأن هناك ما لا يقل عن 5 عوامل تجعلهم يفضلون المشاركة في دورة «ناس» على دورات أخرى، أبرزها إقامة الحدث في دبي دانة الدنيا وارتفاع المستوى الفني للبطولة ومشاركة لاعبين كبار من مختلف الدوريات القوية وقيمة جوائزها المالية والتنظيم الرائع.

وقال الاسباني باربوسا دو برادو من أصل برازيلي ولاعب فريق الطاهر إن اللعب في الدورة وزيارة دبي كان عبارة عن حلم بعدما سمع الكثير عنها من أصدقائه اللاعبين الذين زاروها وشاركوا في البطولة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف: كل اللاعبين والمدربين الكبار في العالم يعرفون دورة ند الشبا أو سمعوا عنها، وأعلم أن الكثيرين من زملائي في الدوري البرازيلي أو دوريات أخرى كبيرة يتمنون زيارة دبي والمشاركة في الدورة، وأنا واحد من اللاعبين الذين كانوا يحلمون بزيارة دبي وأعتقد أني محظوظ جداً بتلقي دعوة من فريق الطاهر.

وأكد باربوسا أنه مستمتع بقضاء أوقات جميلة في دبي، حيث زار برج خليفة والشاطئ وعدداً من مراكز التسوق مثل دبي مـول، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يزور الصحراء والاستمتاع بطقس دبي الدافئ بعد شتاء قارس قضاه في روسيا .

وقال الاسباني ليوناردو هنريكي من أصل برازيلي إنه سعيد بالتواجد للمرة الثانية في دبي وأن مشاركته في الدورة مكنته من تحقيق أمرين، الأول زيارة دبي والثاني اكتشاف دورة ند الشبا التي يعتبرها من أفضل الدورات التي شارك فيها في حياته، وأضاف: دبي من أجمل المدن في العالم، وزوجتي تحبها كثيراً ولذلك قررت أن اصطحبها معي، نحن كنا نحلم بزيارة دبي وقد نجحنا في تحقيق ذلك من خلال مشاركتي في دورة ند الشبا.

وصرح هنريكي أنه باستثناء أوقات التدريبات والمباريات فإن بقية أوقاته مخصصة لزيارة أهم المعالم السياحية في دبي مثل منطقة برج خليفة ونافورة دبي وأكـاوا بارك.

وأكد البرازيلي تينان داسيلفا لاعب فريق المدرسة السعودية للسياقة أن السمعة الطيبة للدورة وجمال دبي الساحر جاذب لكل اللاعبين، فيما أوضح البرازيلي رودريغو داروخا لاعب الفيكتوري أنه اكتشف دبي عندما شارك للمرة الأولى بدورة ند الشبا في 2013 إلى جانب فريق الجوكر، وقال: دورة ند الشبا من أفضل بطولات كرة قدم الصالات في العالم لأنها تستقطب كبار اللاعبين، إضافة إلى ارتفاع مستواها الفني، جوائزها المالية لا توجد في أي مكان آخر، وكانت فرصة لي لاكتشاف دبي هذه المدينة الرائعـة، ونحن اللاعبين نحصل على أفضل الخدمات من ناحية الإقامة والتدريب في صالات على مستوى عال واكتشاف العديد من المواقع الجميلة في دبي، لا يمكن أن نتحدث عن كل شيء ولكن بشكل عام الدورة استثنائية ومختلفة عن بقية البطولات الأخرى.