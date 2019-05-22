أبو زيد.. نجم يسطع في 5 دورات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

استطاع المصري أشرف أبو زيد محترف فريق هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أن يفرض نفسه كأحد أبرز نجوم كرة السلة على الكراسي المتحركة في 5 دورات متتالية، حيث يتواجد في البطولة من نسختها الأولى ورغم اختلاف الفرق التي لعب لها على مدار 5 سنوات، إلا أنه لم يغب عن منصات التتويج، وخلال الدورة الحالية نجح في تحقيق ميدالية برونزية مع فريقه الجديد الذي يلعب له للمرة الأولى، حيث لعب 3 مواسم مع النيابة العامة ولعب العام الماضي مع شرطة دبي.

وأعرب أبو زيد عن سعادته بتحقيق الميدالية البرونزية مع فريقه في النسخة الحالية للدورة، وقال: «الميدالية البرونزية إنجاز للفريق في ظل الظروف التي لعب فيها البطولة، ومقارنة بفرق أخرى استعدت بشكل جيد، وتضم لاعبين على أعلى مستوى وكانت المباراة أمام دبي للإسعاف قوية وصعبة على الفريقين، ولكننا حاولنا كثيراً أن نكون في المقدمة واللعب بأكثر من خطة، على مدار الفترات الأربع».

وأضاف: «سبق لي اللعب في دورة ند الشبا لمدة 3 مواسم مع النيابة العامة ثم مع شرطة دبي في الموسم الماضي، وهذا الموسم مع ديوا، وما حققته في دورة ند الشبا يمثل تاريخاً في مسيرتي خاصة بالتنقل بين الأندية وأيضاً مساعدة الفرق التي لعبت لها للصعود لمنصات التتويج، بالإضافة إلى أن دورة ند الشبا ساهمت كثيراً في تطور كرة السلة للكراسي المتحركة، وكل موسم تزداد قوة عن الموسم السابق، بجانب زيادة قاعدة اللاعبين واكتسابهم خبرة اللعب مع المحترفين.