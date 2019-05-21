هيئة الرياضة تشكل لجنة استماع لأعضاء اتحاد القوى

المصدر: دبي ــ علي شدهان

دخلت أزمة اتحاد الإمارات لألعاب القوى المتعددة الفصول، والمتواصلة منذ أكثر من سنة، فصلا جديدا يتمثل بقرار أمانة الهيئة العامة للرياضة رقم 159 لسنة 2019 في 20 مايو الجاري بتوقيع أمينها العام سعيد عبدالغفار، بتشكيل لجنة استماع إلى كافة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد حول كافة الإشكاليات والطعونات الواردة إليها من "بعض" أعضائه.

ونص القرار رقم 159 في مادته الأولى على "تشكيل لجنة للاستماع إلى إشكاليات اتحاد الإمارات لألعاب القوى برئاسة سعيد عبدالغفار، وعضوية عمر عبدالرحمن آل علي وعبدالله حسن الحمادي والدكتور شاهين إسحاق المازمي والدكتور محمد احمد فضل الله، وفاطمة عثمان آل إسماعيل مقررا".

وحددت المادة الثانية من القرار، مهام واختصاصات اللجنة بـ "الاستماع إلى كافة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى حول كافة الإشكاليات والطعونات الواردة إلى الهيئة العامة من بعض أعضائه، وللجنة دعوة من تراه مناسبا للاستماع إليه في سبيل أداء مهامها".

وجاء في المادة الثالثة من القرار "ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لإبداء ما يراه مناسبا، وفقا لأحكام السيادة الوطنية والقواعد الدولية وأحكام الميثاق الأولمبي"، فيما دعت المادة الرابعة من القرار" جميع جهات الاختصاص كل في مجاله إلى تنفيذ القرار والعمل به اعتبارا من تاريخه".