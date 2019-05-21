«البحري» ينعـش آمالـه بسباعية في مرمى «التسامح»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أنعـش فريق البحري آماله في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كرة قدم الصالات باكتساحه مرمى نظيره «التسامح» بـنتيجة 7-1، وجاءت أهداف البحري عن طريق المصري عصام علاء رمضان (4 أهداف) وإسلام حسن والفرنسي ماجانا لاندري وحميد رضا وقلل الفارق للتسامح محمد عبد الله، ورفع البحري رصيده إلى 3 نقاط في المجموعة الثانية خلف شرطة دبي والطاهر، فيما ظل التسامح في المركز الأخير دون نقاط.

ودخل فريق البحري المباراة بقوة واستطاع فرض سيطرة واضحة على مجريات الشوط الأول بفضل سرعة لاعبيه وتنظيمهم على أرضية الملعب، وبعد سلسلة من المحاولات تمكن من افتتاح التسجيل عن طريق المصري عصام رمضان (ق6) ثم أضاف اللاعب نفسه هدفاً ثانياً (ق8)، وواصل البحري تقديم عروضه الجيدة ونجح في تسجيل الهدف الثالث بواسطة إسلام حسن (12).

وفي الشوط الثاني تمكن فريق التسامح من تقليل الفارق عن طريق محمد عبد الله (ق3)، لكن البحري رد برباعية إضافية حمل توقيع الفرنسي ماجانا لاندري (ق7) وعصام علاء (ق12) و(ق15) وحميد رضا (ق17).