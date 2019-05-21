الشامسي: «ناس» محطة إعدادية لمنتخبات الدراجات

المصدر: دبي ـ محمود شلبي

أكد عبد الناصر عمران الشامسي رئيس لجنة المنتخبات باتحاد الإمارات للدراجات الهوائية أن دورة ند الشبا الرياضية تعد من المحطات المهمة والمفيدة في إعداد منتخبات الدراجات للكبار والشباب والناشئين والإناث للبطولات العربية والطوافات والسباقات الدولية المقبلة، وقال: حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أسامة أحمد الشعفار على أهمية مشاركة جميع لاعبي ولاعبات المنتخبات نظراً لارتفاع مستوى سباقات الدورة وضمها نخبة من أفضل نجوم اللعبة من المحترفين والهواة، وهي تجربة قوية للدراجين.

وأشاد الشامسي بالنتائج التي حققها لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية في سباق الدراجات والمستويات المطمئنة، كما أشاد بحسن التنظيم والتحكيم وبالإقبال الكبير من مختلف شرائح المجتمع، ما يؤكد النجاحات التي تحققها رياضة الدراجات في السنوات الأخيـرة على مستوى الانتشار وزيادة عدد الممارسين.

وصرح الشامسي أن دورة ند الشبا الرياضية تشهد إقبالاً متزايداً من عام لآخر بفضل ما تحظى به من اهتمام ودعم كبيرين من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي.