نهائي سلة الكراسي بين «النيابة» وبلدية دبي اليوم

المصدر: دبي-البيان الرياضي

تشهد صالة مجمع ند الشبا مساء اليوم المباراة النهائية لبطولة كرة السلة للكراسي المتحركة والتي تجمع بين فريق النيابة العامة وبلدية دبي، في سيناريو مكرر من نسخة العام الماضي، وجاء تأهل النيابة بعد فوزه على فريق هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» 38-19.

فيما فاز فريق بلدية دبي على فريق دبي لخدمات الإسعاف 37-31. كما تشهد صالة مجمع ند الشبا الرياضي المباراة النهائية لبطولة كرة القدم للإعاقة السمعية، والتي تجمع بين فريقي دبي لأصحاب الهمم «أ» وأبوظبي، وهي المباراة التي تسبق نهائي السلة للكراسي المتحركة.

وكان فريق أبوظبي قد تأهل بعدما فاز في الدور الأول على فريق دبي لأصحاب الهمم «ب» في مباراتين بنتيجة 7-0، و4-1، فيما تأهل فريق دبي لأصحاب الهمم «أ» بعد فوزه على العين في المباراتين بنتيجة 4-3 و3-1.