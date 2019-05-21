العصيمي: مكاسب عديدة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، أن دورة ند الشبا الرياضية، حققت مكاسب عديدة لأصحاب الهمم، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على كل الدعم الذي يقدمه سموه لهم، وجعلهم في قلب دورة ند الشبا الرياضية، من خلال تعدد الفعاليات التي تهتمّ بهم، والتي طبقت شعارها «قدرات لا حدود لها» على أرض الواقع، وقال: مشاركة أصحاب الهمم لها الكثير من الفوائد، ليس فقط على مستوى اللاعبين، بل أيضاً على المستوى التنظيمي والتحكيمي والكوادر الوطنية، والأهم أن الدورة تطبق شعار «مجتمعي مكان للجميع».

كما وجّه العصيمي، الشكر إلى اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا، التي وفرت كافة الاحتياجات الخاصة بالبطولات، وقدمت كل الدعم لأصحاب الهمم.