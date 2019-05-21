«فيكتوري» وصيفاً لأول سباقات بطولة العالم في فلوريدا

المصدر: فلوريدا - البيان الرياضي

حقق فريق فيكتوري تيم، المركز الثاني في أول سباقات بطولة العالم للزوارق السريعة للفئة الأولى «APBA»، والذي أقيم أول من أمس، في مياه كوكو بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، واستطاع البطلان الإماراتيان العالميان سالم العديدي وعيسى آل علي، على متن الزورق رقم 3، خوض التحدي العالمي بمنتهى القوة والكفاءة، ونجحا في احتلال المركز الثاني، في أول ظهور بالبطولة، ليكون أول فريق في المنطقة إقليمياً، يشارك في بطولة العالم للزوارق السريعة «بي 1 سوبر ستوك» التي تتضمن ست جولات تقام بولايات مختلفة في أمريكا.

إنجاز جديد

وحقق أبطال فيكتوري تيم بمركز الوصافة العالمية في أولى جولات البطولة، إنجازاً عربياً وإقليمياً وعالمياً جديداً، يضاف إلى رصيد الفريق العالمي والقاري، في بطولة تعد من أضخم البطولات عالمياً، وتلقى رواجاً كبيراً، في وسط الرياضات البحرية، كونها أكثر بطولات العالم تحدياً، وقد أبهرنا الثنائي الإماراتي سالم العديدي وعيسى آل علي بأدائهما المتميز وجميع الحضور في أول سباقات البطولة العالمية، واستطاعا منافسة بل التفوق على عدد من الفرق العالمية، ومنافسين مخضرمين، واحتلال المركز الثاني بجدارة ورفع راية الإمارات على منصات التتويج في الولايات المتحدة، وأهدى فريق فيكتوري تيم الفوز إلى قادة وحكومة وشعب دولة الإمارات، معتبرين المشاركة والنتائج التي تم تحقيقها، هي تأكيد على قدرة المؤسسة على تمثيل دولة الإمارات عالمياً، وتحقيق النجاحات والإنجازات، وإمكانية تخطي كل العقبات وخوض التحديات في مختلف قارات العالم.

مواهب إماراتية

وعد حريز المر بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة فيكتوري تيم، أن فوز الفريق بمركز الوصافة في أول جولات بطولة العالم للزوارق السريعة للفئة الأولى، بالولايات المتحدة الأمريكية، استمرار لنجاحات الفريق القوية والمبهرة وتسجيل أرقام جديدة للفريق والإمارات هذا الموسم، وبارك لدولة الإمارات هذا الإنجاز الجديد والمتميز، وتألق الفريق في مونديال الزوارق السريعة للفئة الأولى، مؤكداً أن الفوز وضع أمام الفريق تحدياً ورهاناً جديداً لإضافة المزيد من الإنجازات دوماً، وأضاف حريز المر: فوز الفريق بالمركز الثاني دليل على أننا اليوم نمتلك مواهب إماراتية شابة تعد من أفضل المتسابقين العالميين وأن الفريق يملك الكثير ولديه قوة لا يستهان بها وصاحب حضور متميز في البطولات العالمية حيث استطاع الفريق وضع بصمته في عالم البحار وكمنافس أول ودائم في الرياضات البحرية كافة.

رفع علم الدولة

ومن جانبه، أهدى أبطال فيكتوري الفضية والمركز الثاني في بطولة العالم، إلى القيادة الرشيدة في الدولة والتي هي دائماً المصدر المحفز للمتسابقين لتحقيق النجاحات العالمية، معتبرين أن إيمان القيادة بإمكانيات أبنائها حافز قوي للمتسابقين لخوض التحدي وتحقيق الإنجازات، وقال بطلنا العالمي سالم العديدي: لدينا إمكانيات كبيرة في المؤسسة، وواجبنا كمواهب إماراتية، تحمل الصعاب وخوض التحديات الكبيرة في مختلف قارات العالم، وإرسال رسالة واضحة ومهمة، وهي إحياء الرياضات البحرية للزوارق السريعة في الفئة الأولى، والحرص على رفع علم دولتنا عالياً خفاقاً في كافة المنافسات العالمية وبدوره، قال البطل عيسى آل علي: الحمد لله استطعنا تحقيق المركز الثاني رغم صعوبة التحدي وقوة المنافسين، وبإذن الله الذهب سيكون من نصيبنا في التحدي القادم، وهدفنا الأول والأخير هو اللقب العالمي للبطولة، ونحن دائماً جاهزون للمنافسة على كل الألقاب التي تعلي من مكانة اسم دولة الإمارات.