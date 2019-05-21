«فورمولا 1 أبوظبي» بطل ووصيف ثاني جولات المونديال

المصدر: بورتيماو - البيان الرياضي

توج فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا 1، بطلاً ووصيفاً، لثاني جولات بطولة العالم للزوارق السريعة الفئة الأولى، التي اختتمت منافساتها أول من أمس، في مدينة بورتيماو البرتغالية، بعد أن حل زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي في المقدمة، وتبعه زورق أبوظبي 2 ثانياً بقيادة ثاني القمزي، وهو نفس مشهد التفوق الذي عاشه الفريق في الموسم الماضي، وكان أيضاً في المياه البرتغالية، وليؤكد الفريق رغبته القوية في الاحتفاظ باللقب العالمي، للموسم الثالث على التوالي، وكانت زوارق أبوظبي، قد أنهت سباق الزمن الأفضل، في المركزين الأول والثاني، ما منح زورقي 1 و2 أفضلية الانطلاقة في السباق الرئيس، ومواصلة التميز خلال 48 دورة هي عمر السباق، وسجل الفريق الإماراتي، بداية قوية كحامل لقب البطولة، حيث تصدر المنافسة في الترتيب العام والفردي عن طريق زورقيه 1 و2، بحصد 20 نقطة لشون تورنتي المتصدر وثاني القمزي الثاني بـ15 نقطة، مع بداية مرحلة جمع النقاط للموسم، كما تصدر الفريق لقب السرعة، عن طريق تورنتي وحصد 20 نقطة أيضاً، فيما تصدر الفريق المنافسة على لقب الفرق بـ35 نقطة.

بداية مثالية

وأكد سالم الرميثي رئيس البعثة، أن بداية الفريق مثالية جداً، من حيث إحراز المركزين الأول والثاني في تلك الجولة واقتناص اللقب في بداية المشوار، وقال: قام أبطالنا بالمهمة المطلوبة منهم، ولا أعتقد بأن هناك إنجازاً أفضل من أن تحرز زوارق الفريق المركزين الأول والثاني وتتصدر كل الألقاب مع نهاية الجولة الثانية من البطولة، ولا يوجد أجمل من أن نكون الأول دائماً وفي كل مشاركات فريق أبوظبي.

وأضاف: بالرغم من إلغاء الجولة الأولى من البطولة، إلا أننا عوضنا وبقوة في هذه الجولة، وما قام به الأبطال شيء كبير جداً بكل المقاييس وخاصة أن زورقي أبوظبي قد تفوقا على الجميع في كل المنافسات، وخرجنا بحصيلة ثمينة في البطولة بوصولنا إلى المقدمة في كافة السباقات، ونأمل أن يستمر الفريق في الدفاع عن لقبه العالمي.

«القرش الأبيض» يبدع

وحقق ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي المخضرم وقائد زورق أبوظبي 2 الوصافة في جولة بورتيماو، وكان نداً قوياً طيلة المراحل المختلفة للمنافسة وخاصة أنه أيضاً كان قاب قوسين من تجاوز زميله في الفريق شون تورنتي والوصول إلى الصدارة، ولكن القمزي أكد أنه متفاهم وبشكل تام مع تورنتي من أجل الإبقاء على حظوظ الفريق في حصد اللقب العالمي بنهاية المشوار، للسنة الثالثة على التوالي.

وأكد القمزي أن المنافسة لم تكن سهلة وخاصة أن العلم الأصفر لم يرفع طيلة مراحل السباق وبالتالي البقاء في قمة التركيز طيلة 48 دورة من المنافسة، وقال: لعب زميلي جمعة القبيسي الـ«راديو مان»، ودوراً كبيراً في توجيهي خلال السباق، حيث كانت الزوارق في الخلف تريد اقتناص أي فرصة من أجل التقدم للأمام، والوصول إلى المراكز الأولى، وكان تركيزي منصباً على منع أي محاولات للتجاوز، وفي الوقت ذاته أفسح المجال أمام زميلي تورنتي للبقاء في الصدارة، وكانت مهمة تتطلب مجهوداً كبيراً، وأنجزناها بنجاح.

إهداء الإنجاز

أهدى سالم الرميثي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، رئيس بعثة فريق أبوظبي في جولة البرتغال، الإنجاز الكبير والفوز بالجولة الثانية من البطولة العالمية، إلى القيادة الرشيدة، ويتقدمها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى شعب الإمارات.

كما أهدى الإنجاز بشكل خاص إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس النادي، مشيداً بدعم سموه وما يقدمه دائماً لفريق أبوظبي في كل المنافسات والمشاركات الداخلية والخارجية.