سيطرة كورية على تنس «رمضانية زايد»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تواصلت الإثارة في منافسات التنس بنادي أبوظبي الرياضي، ضمن بطولة زايد الرياضية الرمضانية في نسختها الـ23 والتي ينظمها فندق ونادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ومنافسات زوجي الرجال فاز الفريق الكوري المكون من كوانغ سيوب لي وسيو كوانغ على فريق آدم وجون بمجموعتين دون مقابل.

في حين فاز الثنائي الكوري الجنوبي الآخر كيم غبو جونغ وسونغ مول لي على الفريق المكون من الهندي دانيش والمصري عمرو الإمام بخطف الانتصار في مجموعة واحدة انتهت بنتيجة 7 أشواط مقابل 5، وبذلك يكون الدوران النصف النهـائي الذي أقيم أمس الاثنين، وكذلك النهائي كورياً جنوبياً خالصاً.

على جانب آخر، حقق فريق جدة السعودي لهوكي الجليد لقب بطولة زايد الرياضية الأولى لهوكي الجليد، والتي أقيمت بصالة الرياضات الجليدية في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي بعد تغلبه على فريق ستورمز أبوظبي بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية أول من أمس.

كما تنطلق اليوم منافسات كرة قدم الرجال في بطولة زايد الرياضية بمشاركة 16 فريقاً تم تقسيمهم لأربع مجموعات، وسيشهد أول أيام المنافسات إقامة 6 مباريات، حيث ستنطلق في التاسعة والنصف مساء مباريات المجموعة الأولى بمواجهة بنك أبوظبي التجاري 2 أمام شرطة أبوظبي، وأكاديمية الدراجون والظفرة في تمام العاشرة مساء، وضمن مواجهات المجموعة الثانية سيلاقي فريق «سيكيور» فريق عيادة الدكتون فيراس في تمام العاشرة والنصف، و«ذا جانرز» مع الفرسان في الحادية عشرة، وضمن مواجهات المجموعة الثالثة سيواجه فريق بنك أبوظبي التجاري فريق بن حموده موترز في الحادية عشرة والنصف، ويخوض فريق «جازيلس» مباراته أمام «ايتماد هولدينج».