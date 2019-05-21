علي عمر: تقليص عدد الفرق رفع المنافسة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

عبر علي عمر البلوشي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، عن سعادته بالمستوى الفني والأداء القوي الذي شهدته جميع البطولات في الدورة، وقال: «ساهم تقليص عدد الفرق في بطولتي الكرة الطائرة وكرة الصالات في ارتفاع المستوى الفني للبطولتين، فقد ظهرت أغلب المباريات بطابع تنافسي كبير نتيجة لتواجد أبرز اللاعبين من المواطنين والمحترفين، كما تمت الاستفادة من قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في ما يتعلق بمشاركة جميع الفئات الجديدة التي نص عليها القانون، وهو الأمر الذي أثرى الدورة فنياً حيث تم ضم مجموعة من اللاعبين المتميزين في جميع الفئات، لذلك نجد المستوى الفني في تصاعد وخاصة في الأدوار المتقدمة بالنهائيات حيث تشهد تنافساً ذا مستوى فني متميز».

وأضاف علي عمر: «إلى جانب المنافسات فإن الدورة تشهد هذا العام تكريم الفائز في جائزة البصمة الرياضية التي أضافها مجلس دبي الرياضي إلى مبادرات دورة ند الشبا الرياضية بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، بهدف تحفيز الأفراد والمؤسسات على دعم هذا القطاع المهم بجهودهم ومبادراتهم».

واختتم علي عمر: «إن نموذج الأولمبياد المصغر الذي تتبناه دورة ند الشبا الرياضي يشهد تطوراً وتميزاً يوماً بعد يوم في كافة المسابقات، وخاصة البطولات التي اختتمت وشهدت مشاركة أعداد كبيرة ومنافسات شيقة ورائعة، كما أن تنوع أماكن إقامة الألعاب أعطى للدورة انتشاراً أوسع لتشهد متابعة جماهيرية أكبر في مختلف مناطق دبي.

وستشهد الأيام المقبلة مجموعة من النهائيات وعلى رأسها نهائي بطولة كرة قدم الصالات الجمعة المقبلة، وقبلها نهائي بطولة الجوجيتسو الخميس، ويقام اليوم الذي أطلقنا عليه يوم أصحاب الهمم ثلاثة نهائيات مهمة تشمل نهائي بطولة كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية، ونهائي بطولة السلة للكراسي المتحركة، كما سيكون هناك نهائي بطولة البادل تنس تلك الرياضة التي ولدت مع الدورة».