«السعودية للسياقة» إلى المربع الذهبي والصدارة لشرطة دبي

المصدر: دبي-البيان الرياض

ضمن فريق المدرسة السعودية للسياقة تأهله إلى المربع الذهبي لبطولة كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا بعدما تعادل مع «إف 16» بهدفين لمثلهما ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة الأولى فيما ودّع «إف 16» من الدور الأول بسبب خسارته نقاط الفوز في مباراة الفيكتوري على خلفية إشراكه اللاعب المغربي يوسف المزرعي في خانة اللاعب المقيم بشكل غير قانوني، ما دفع اللجنة الفنية إلى اتخاذ قرار هزمه بسباعية نظيفة.

من جهة أخرى احتفظ فريق شرطة دبي بصدارة المجموعة الثانية وذلك عقب تعادله بهدفين لمثلهما أمام الطاهر لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية مساء أول من أمس، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الطاهر صاحب المركز الثاني، واستكملت هذه المجموعة مبارياتها مساء أمس.