«أنكل سعيد» بطل فرق البادل تنس

المصدر: دبي-البيان الرياضي

احتفظ فريق «أنكل سعيد» بلقب فئة الفرق ضمن بطولة البادل تنس، وذلك بعدما تفوّق مساء أول من أمس في المباراة النهائية على منافسه فريق مونديا، بواقع مباراتين من دون رد، بعد مجريات مثيرة تميزت باللقطات الفنية والأداء القوي الذي يعكس مدى تطور هذه الرياضة التي شهدت انطلاقتها الأولى من دورة ند الشبا الرياضية.

وتفوق «أنكل سعيد» في المباراة الأولى بمجموعتين من دون رد، بواقع 6-2 و6-2، وفي المباراة الثانية بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-0 و6-0.

وحضر الدور النهائي، الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، راعي فريق «أنكل سعيد»، الذي ساند لاعبي الفريق وشد من أزرهم خلال المباراتين، كما هنأ فريق مونديا لحصوله على المركز الثاني وثمن أداءهم المتميز خلال المنافسات.

ومن المقرر أن يسدل الستار مساء اليوم على منافسات البادل تنس، وذلك بإقامة مواجهتي الدور النهائي وتحديد المركز الثالث لفئتي المواطنين والرجال المفتوحة، على أن يعقب ذلك مراسم تتويج الفائزين بمختلف الفئات الأربع في هذه النسخة التي شهدت إقامة بطولتي الفرق والسيدات.

من جانبه عد ساندي فاركهارسون، عضو فريق «أنكل سعيد»، أن التدريبات المتواصلة على مدار العام والبرامج التي يتم تنفيذها من قبل اتحاد الإمارات للبادل تنس سواء في مجمع ند الشبا أو البطولات التي تقام في الأندية الأخرى، تساهم في رفع المستوى العام للعبة، وقال: لا يمكن النظر للنتيجة النهائية بكونها مباراتين من دون رد، هذا العام المستوى مرتفع وجميع الأشواط تقريباً حسمت بعد نقاط متقاربة ومنافسة مستمرة احتاجت إلى النقاط الفاصلة من أجل حسم النتيجة، وهو ما جعل المباراتين تمتدان أكثر من ساعتين.

وأوضح فاركهارسون أن البادل تنس في تطور مستمرّ من ناحية المستوى الفني للاعبين وكذلك على مستوى الانتشار، حيث سجلت السنوات الأخيرة زيادة في عدد الممارسين لها ما يؤكد أنها على الطريق الصحيح.