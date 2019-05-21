صالح المرزوقي: متابعة جماهيرية كبيرة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

قال صالح المرزوقي عضو اللجنة التنفيذية للدورة: «لقد شهدت بطولات دورة ند الشبا الرياضية الـ 13 نجاحاً كبيراً، حيث حظيت جميع البطولات بمتابعة جماهيرية كبيرة من مختلف الجنسيات والأعمار، وكافة فئات المجتمع، وقد حرصنا على الوصول إلى مختلف الجماهير، وإقامة منافسات رياضية في مناطق تتناسب مع طبيعة كل بطولة، ومع وجود الجاليات والرياضيين الذين يمارسون هذه الرياضات، ومع ارتفاع عدد البطولات وتنوعها، فقد قمنا للمرة الأولى بإقامة المنافسات في 7 مناطق مختلفة بإمارة دبي، تتوفر فيها الفرصة للاعبين للتنافس في أجواء جميلة، وتتوفر الفرصة للجمهور على الحضور يومياً لمتابعة المنافسات، وهو الأمر الذي يبرز قيم التسامح، من خلال تنويع أماكن إقامة البطولات، بما يعزز من انتشار الحدث لأكبر شريحة ممكنة في المجتمع، حيث أقيمت منافسات بطولة ثلاثيات كرة السلة في حي دبي للتصميم.

كما أقيمت منافسات بطولة الكريكت في ملاعب موانئ دبي العالمية في منطقة جبل علي، وأقيمت منافسات بطولة التزلج على الثلج في مضمار التزلج الفريد بمول الإمارات، فيما نظمت بطولة كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية في صالة اتحاد الإمارات لكرة القدم بمنطقة الخوانيج، وبطولة كرة السلة للكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم، وبطولة المبارزة في نادي شباب الأهلي دبي بمنطقة القصيص، وضم مجمع ند الشبا الرياضي والمنطقة المحيطة به، بقية الرياضات».

تنافس جميل

وختم المرزوقي قائلاً: «أكثر ما يسعدنا، أن نشاهد التنافس الرياضي الجميل من الرياضيين والرياضيات من مختلف الجنسيات، وحضور العائلات التي تشجع وتتفاعل، ونحن ننظر إلى كل الأطفال الحاضرين على أنهم مشاريع لأبطال رياضيين سيكون لهم شأن في المستقبل».