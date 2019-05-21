«عربي اليد» ينظم دراسات لحصول المدربين على الرخصة الدولية بالعراق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن محمد المنيع رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد، أن الاتحاد، بالتعاون مع الاتحاد العراقي لكرة اليد، وإشراف الاتحاد الدولي للعبة، سينظم دراسة دولية للمدربين للحصول على الرخصة الدولية للمدربين، وذلك في مدينة أربيل العراقية من 9 - 17 يوليو المقبل، وسيحاضر في الدورة عفت رشاد المحاضر الدولي ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد العربي.

وسيتم منح الدارسين المجتازين لهذه الدراسات الرخصة الدولية لتدريب كرة اليد من الاتحاد الدولي «مستوى D» وشهادة تدريب من الاتحاد العربي، وقدم المنيع شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى على ما يجده الاتحاد العربي من دعم كبير والموافقة على إقامة الدراسة الثالثة، وسبقتها دراسات بالإسكندرية والدمام وشارك فيها 389 دارساً.