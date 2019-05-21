رمضانية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق مساء اليوم منافسات النسخة الأولى من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الرمضانية المفتوحة للشطرنج الخاطف، التي تنظمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع اتحاد الشطرنج، بقاعة نادي أبوظبي للسيدات، ويشارك في البطولة ما يزيد على 65 لاعبة من 14 دولة.

وتأتي البطولة في بداية الشراكة بين الأكاديمية واتحاد الشطرنج، حيث تم توقيع اتفاقية مؤخراً، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال نشر لعبة الشطرنج على مستوى الدولة، وتعزيز مشاركة المرأة بها، بالإضافة إلى توفير الإشراف الفني على البطولة، وتوفير طاقم حكام، وتصل قيمة الجوائز المالية للبطولة إلى 25,000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى جوائز خاصة لأفضل لاعبات في مختلف الفئات.