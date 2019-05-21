النسخة الثانية لماراثون أدنوك أبوظبي 6 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن تفاصيل النسخة الثانية لماراثون أدنوك أبوظبي، وموعدها الذي تحدد له يوم 6 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام التسامح واليوم الوطني الثامن والأربعين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بجزيرة الحديريات أول من أمس، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لـمجلس أبوظبي الرياضي، وعمر صوينع السويدي مدير دائرة المكتب التنفيذي في «أدنوك»، وشهد المؤتمر الإعلان عن رفع القيمة الإجمالية للجوائز، والتي بلغت 388,000 ألف دولار أمريكي، وسيحصد بطل فئة الرجال والسيدات 100 ألف دولار لكل منهما، في السباق الرئيس لمسافة 42.2 كم.