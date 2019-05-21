«الزعيم» إلى نهائي طائرة «تسامح العين»

المصدر: العين- البيان الرياضي

صعد فريق العين «الزعيم» إلى نهائي الكرة الطائرة، ضمن دور التسامح الرمضانية برعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، والتي تجرى فعالياتها حالياً بمدينة العين، وتتضمن العديد من المنافسات والألعاب الرياضية، وجاء تأهل الزعيم للمباراة النهائية بعد فوزه 3-0 على منافسه أونلي فريش في نصف النهائي، ليضرب بذلك موعداً في النهائي مع فريق بيق مارت أيه، الذي حقق فوزاً سهلاً على منافسه التعاون بثلاثية نظيفة، وسيلتقي أونلى فريش مع التعاون في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأكد محمد عبدالله الظاهري داعم فريق الزعيم أن بطولة التسامح الرمضانية علامة فارقة في كل عام، لما لها من زخم كبير ومشاركة فاعلة من مختلف القطاعات، فضلاً عن كونها تحظى بحضور جماهيري من مختلف الجاليات المقيمة على أرض دولة الإمارات الحبيبة.