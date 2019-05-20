منتخب الرجبي يفوز بكأس آسيا في تايلاند

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق منتخب الرجبي إنجازا جديدا بفوزه بكأس آسيا في البطولة التي أقيمت في تايلاند، بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت أول من أمس، على فريق البلد المستضيف بنتيجة كبيرة 50 مقابل 12، بعد أداء قوي ومشرف من اللاعبين، وبذلك يتأهل منتخب الرجبي «فئة 15 لاعباً» إلى المستوى الآسيوي الأول، ويشارك مع كبار آسيا في اللعبة خلال الفترة المقبلة.

وعبر محمد شاكر عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي مشرف المنتخبات رئيس البعثة عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير، والذي يعتبر محصلة طبيعية لجهد أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين، وقال إن هذا الإنجاز يعتبر دافعاً معنوياً كبيراً لرجبي الإمارات خلال الفترة المقبلة.