اتحاد التنس يعتمد برنامج إعداد المنتخب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد التنس، برنامج تأهيل وإعداد المنتخب الوطني، ضمن الاستعدادات للمشاركة في تصفيات بطولة كأس ديفيز للرجال، والتي ستقام منافساتها في الأردن خلال شهر سبتمبر المقبل، تمهيداً لتحقيق مشاركة إيجابية وضمن الخطة الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، ويتضمن البرنامج اعتماد أسماء اللاعبين الذين سيتم ضمهم للمنتخب، يلي ذلك إقامة معسكرات تدريبية داخلية، ثم يدخل المنتخب معسكراً خارجياً، يرجح أن يكون في الأردن قبل انطلاق تصفيات كأس ديفيز.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس أحمد عبد الملك أهلي، أن توجيهات سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس الاتحاد، تركز على النهوض بالمنتخبات الوطنية لكافة الفئات العمرية، وبما يساهم بالمشاركة في البطولات بإيجابية، منوهاً بأن اللجنة الفنية أعدت برنامج الاستعداد للبطولة بشكل جيد.

مؤكداً أن اتحاد اللعبة يعمل في الوقت الحاضر على إعداد وبناء المنتخبات، بشكل تصاعدي وصولاً للمستوى الذي يمكنه من المنافسة في البطولات، وتوجه للاعبي المنتخب بضرورة الاستفادة من مراحل الإعداد المقبلة قبل المشاركة الرسمية، كما أثنى أحمد أهلي على جهود الجهاز التدريبي للمنتخب وبما يساهم في تطوير الأداء الفني بالشكل المطلوب.

اختبار

ومن جهته، قال ناصر المرزوقي عضو مجلس إدارة اتحاد التنس والأمين العام، إن أسماء لاعبي المنتخب، سيتم اختيارهم قياساً، بمشاركاتهم خلال الموسم المنصرم في البطولات، التي تم تنظيمها، إضافة إلى دوري مجلس دبي والبطولات التصنيفية، وقال إن فترة الإعداد المقبلة ستتضمن إضافة إلى المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية إعداداً ذهنياً من أجل الظهور بصورة طيبة تتناسب والنقلة النوعية للمردود الفني للاتحاد.