الكورية شوي بطلة العالم لمبارزة السيدات بدبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

توج المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، أول من أمس، اللاعبات الفائزات في بطولة كأس العالم للمبارزة للسيدات دبي 2019 لفئة الفردي في سلاح «الايبيه»، التي أقيمت في صالة مكتوم بن محمد آل مكتوم في نادي شباب الأهلي.

وحضر حفل التتويج، خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وناصر آل رحمة الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، والدكتورة هدى عبد الرحمن المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة.

وبعد ماراثون طويل، وعلى مدى يومين من المبارزة وبعد تنافس 238 لاعبة مبارزة على اللقب، وصلت إلى المربع الذهبي كل من الأمريكية كورتني هارلي والكورية شوي انجوينج والروسية فيوليتا كالابوفا واللاعبة فيفيان كونج من هونغ كونغ، وفي المباراة الأولى بنصف النهائي، تفوقت الأمريكية هارلي على الروسية كالابوفا بنتيجة 15/14 لتصل إلى المباراة النهائية، لتلتقى مع الكورية شوي انجوينج التي تغلبت على اللاعبة فيفيان كونج من هونغ كونغ نتيجة 15/13، وفي المواجهة النهائية، فازت شوي على كورنتي بنتيجة 15/12 وحققت ذهبية البطولة.

افتتاح

وكان المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة قد افتتح البطولة رسمياً، وألقت الدكتورة هدى المطروشي مديرة البطولة كلمة رحبت فيها بكل الوفود المشاركة في البطولة التي تحتضنها دولة الإمارات للمرة الثانية على التوالي، والتي أصبحت الأفضل خلال العام، وضمت 238 لاعبة من 47 دولة، وتضمن برنامج اليوم الأخير، منافسات الفرق، بمشاركة 29 فريقاً، بينها منتخبنا الوطني، إضافة إلى منتخبات قوية أبرزها مثل أمريكا وإيطاليا والصين والسويد والهند وفرنسا وكوريا.