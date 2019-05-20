«فورمولا1 أبوظبي» بطل ووصيف سباق الزمن

المصدر: بورتيماو- البيان الرياضي

حقق فريق أبوظبي المركزين الأول والثاني في سباق أفضل زمن، والذي أقيم ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، المقامة حالياً في مدينة بورتيماو البرتغالية، لتكون زوارق أبوظبي أول وثاني المنطلقين في السباق الرئيسي للجولة، وسجل زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي زمناً وقدره 42,58 ثانية.

في حين سجل زورق أبوظبي 2 الوصيف بقيادة ثاني القمزي زمناً قدره 42,66 ثانية، وحل ثالثاً زورق النرويجي ميريت ستروموي 50 بزمن وقدره 42,86 ثانية، في حين لم يحالف التوفيق زورقي مؤسسة الفيكتوري تيم، رقم 44 بقيادة الإيطالي أليكس كاريلا، ورقم3 بقيادة البطل الإماراتي أحمد الهاملي، في احتلال أحد مواقع المقدمة، ويأملان بتحسين أدائهما والمنافسة في السباق الرئيسي، وصولاً إلى المراكز الثلاثة الأولى.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق أبوظبي هو حامل لقب البطولة لموسمين متتاليين، ويسعى للحفاظ عليه وإحرازه للموسم الثالث على التوالي في بطولة هذا العام، وكرر فريق أبوظبي، مشهد التفوق نفسه الذي بدأ به البطولة في بورتيماو في موسم 2018، حين تمكن من الفوز بالمركزين الأول والثاني في سباق الزمن الأفضل، ليعيد النتائج نفسها وبقوة في2019، ويسجل حضوره وبقوة بين كل المشاركين.

أول المنطلقين

وسيكون فريق أبوظبي هو أول المنطلقين في السباق الرئيسي للجولة، لكي تكون له الحظوظ الأكبر من أجل تسجيل الفوز في الجولة الافتتاحية والوصول إلى أفضل المراكز من خلال مشواره في الحفاظ على لقب البطولة لموسم 2019، وعبر سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، عن سعادته الكبيرة لتحقيق الفريق للنصر في سباق الزمن الأفضل، وتسجيل أفضل الأزمنة في بداية المشوار، وأكد أن الفريق لديه فرصة كبيرة جداً في السباق الرئيسي، كي يتوج بطلاً لجولة البرتغال، ويسجل أقوى بداية للموسم.

وقال الرميثي: رفع فريق أبوظبي من حظوظه كثيراً بالفوز في السباق الرئيسي، خاصة أنه سيكون أول وثاني المنطلقين، ونتمنى أن نوفق في استثمار ذلك، كي نواصل حصد أكبر عدد من النقاط والتميز في كل جولات البطولة التالية.

تألق الفهيم

ولم يقف الإنجاز الإماراتي عند هذا الحد، بل تمكن نجم الفيكتوري البطل الإماراتي الصاعد أحمد الفهيم من إحراز المركز الأول في سباق أفضل زمن في منافسات فئة الفورمولا 4 (moto2) الذي أقيم، أول من أمس، ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم في بورتيماو البرتغالية، ليضمن موقعاً مميزاً في السباق الرئيسي، ما يؤهله للفوز بلقب فئته ولقب الجولة، وقدم الفهيم أداء مبهراً، متفوقاً على 9 فرق عالمية، ليتربع على عرش أول منافسات بطولة العالم للفورمولا (F4-S).

ويستعد البطل العالمي للسباق الرئيسي، طامحاً للحفاظ على المركز الأول ليضيف نقاطاً جديدة لرصيده الحالي 20 نقطة، وقال الفهيم: حققنا المركز الأول في التجارب الحرة وسباق الزمن، إلى الآن، وسأسعى للفوز بالمركز الأول في السباق الرئيسي بدعم كبير من مؤسسة الفيكتوري تيم.

تأهيل المواهب

وأبدى حريز المر بن حريز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، رضاه التام بالنتائج التي حققها الفريق بفئة الفورمولا 4 (F4-S) وقال: هدفنا الأول والأخير هو تأهيل المواهب الإماراتية الصاعدة لخوض تحديات عالمية.

واليوم أبهرنا بطلنا أحمد الفهيم بهذه النتائج المبشرة، وكل إنجاز جديد يتحقق، يضيف الخبرة والثقة للمواهب الإماراتية وللفريق ويخلق تحدياً جديداً، وحفز حريز المر، المتسابقين على تحدي أنفسهم من أجل أن يقدموا أفضل ما لديهم، مشدداً على أن الفريق، يملك الكثير، وقادر على تحقيق المزيد من الإنجازات العالمية في المحافل والبطولات الدولية.